أبو العينين: لدينا خطط استثمارية لمواجهة الأزمات المالية في الاتحاد المصري

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 15:28

كتب : بسام أبوبكر

طارق أبو العينين

شدد طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك خطط استثمارية سيتم اتباعها لمواجهة الأزمات المالية في الاتحاد.

وقال أبو العينين على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد الجبلاية: "نهدف إلى تنمية موارد الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لمواجهة الأزمات المالية الحالية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المستقبلية للتطوير".

وأضاف "سنعمل في المجلس على الاستفادة من كل الموارد والفرص المتاحة واستغلالها في تطوير كل النواحي الخاصة بالكرة المصرية".

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وشدد "لدينا الكثير من الخطط والأفكار الاستثمارية التي سنطبقها داخل الجبلاية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الاتحاد، وذلك لخدمة كافة عناصر اللعبة داخل مصر".

وأتم "أشكر أجهزة الدولة وأعضاء عمومية الجبلاية، على ثقتهم في قدرتنا، وسنعمل بكل جهد خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الكرة المصرية بشكل يليق بمكانتها المعروفة للجميع".

وانتخب أبو ريدة وقائمته لإدارة اتحاد الكرة الجديد لمدة 4 سنوات بعد فوزهم في الانتخابات بالتزكية.

وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد كالتالي:

الرئيس: هاني أبو ريدة.

نائب الرئيس: خالد الدرندلي.

أعضاء مجلس الإدارة:

أحمد حلمي الشريف

حمادة الشربيني

مصطفى أبو زهرة

طارق محمد أبو العينين

وليد عبد الجواد

محمد أبو حسين

إيناس مظهر.

وسيكون خالد الدرندلي هو الوحيد المستمر من مجلس الإدارة القديم بالدورة الجديدة لاتحاد الكرة.

هاني أبو ريدة الدوري المصري الاتحاد المصري لكرة القدم طارق أبو العينين
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