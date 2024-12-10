سبورت: برشلونة يقترب من ضم تاه مجانا.. ومستقبل مدافعي الفريق

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 15:12

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - ألمانيا - جوناثان تاه

اقترب نادي برشلونة من التعاقد مع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة سبورت، فإن النادي الكتالوني يقترب من الاتفاق مع المدافع الألماني في يناير المقبل على أن ينضم في الصيف في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد المدافع الألماني في شهر يونيو 2025، ويحق له التوقيع مجانا مع أي فريق بداية من يناير على أن ينتقل إليه في الموسم المقبل.

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وكشفت صحيفة مستقبل مدافعي برشلونة الحاليين خاصة رونالد أراوخو.

وأوضحت الصحيفة أن فكرة ديكو المدير الرياضي أنه يريد تاه رفقة أراوخو في الفريق بالإضافة إلى باو كوبارسي وإنييجو مارتينيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا هما الأقرب للرحيل.

ووضع باير ليفركوزن 30 مليون يورو ثمنا للسماح برحيل اللاعب في الصيف الماضي، وفقا لتقارير سكاي سبورتس إلا أنه لم يتحصل على العروض المناسبة له.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

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