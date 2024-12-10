قائمة الأهلي - غياب شوبير.. وتواجد يوسف أيمن للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 15:12
كتب : FilGoal
أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي قائمة الفريق التي ستخوض بطولة إنتركونيننتال.
وشهدت القائمة تواجد يوسف أيمن وجميع لاعبي الأهلي باستثناء مصطفى شوبير المصاب بشد في العضلة الضامة.
كما يستمر غياب محمد هاني وكريم فؤاد لتعرضهما لإصابات طويلة.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف.
الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – يوسف أيمن – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال.
الوسط: كريم وليد - مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".
الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم "كهربا" - سمير محمد - محمد عبد الله.
ويلتقي الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في كأس التحدي.
ويلتقي الفائز بكأس التحدي مع ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال.
ويشارك الأهلي في البطولة بصفقته بطل دوري أبطال إفريقيا.