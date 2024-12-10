سكاي: ليفركوزن يتحرك من أجل ضم موهبة ريال مدريد

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي باير ليفركوزن يرغب بقوة في ضم أردا جولر من ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن الدولي التركي في يناير المقبل.

وأضاف التقرير أنه في حالة بحث جولر عن المشاركة باستمرار ورغبته في الرحيل الصيف المقبل فإن ليفركوزن سيكون أول المهتمين بضمه.

وذلك في ظل استعداد النادي للتخلي عن نجمه فلوريان فيرتز المتوقع رحيله الصيف المقبل.

ولفت التقرير إلى أن هناك اتصالات بين إدارة ليفركوزن مع عائلة اللاعب وممثليه، ولكن لا يوجد أي اتصال مع ريال مدريد في الوقت الحالي.

البالغ من العمر 19 عامًا كان على رادار ليفركوزن قبل انتقاله من فنربخشة إلى ريال مدريد، حسب تقارير عديدة.

وانضم جولر لريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من فنربخشة.

وشارك جولر في 18 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع مثله.

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