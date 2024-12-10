سكاي: ليفركوزن يتحرك من أجل ضم موهبة ريال مدريد

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 15:07

كتب : FilGoal

أردا جولر

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي باير ليفركوزن يرغب بقوة في ضم أردا جولر من ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن الدولي التركي في يناير المقبل.

وأضاف التقرير أنه في حالة بحث جولر عن المشاركة باستمرار ورغبته في الرحيل الصيف المقبل فإن ليفركوزن سيكون أول المهتمين بضمه.

أخبار متعلقة:
لاعب فيورنتينا يخضع لجراحة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب قائمة برشلونة – عودة أراوخو بعد 151 يوما لمواجهة دورتموند بعد فترة تجميد.. نابي كيتا ينضم إلى فرينتسفاروشي المجري 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام جيرونا

وذلك في ظل استعداد النادي للتخلي عن نجمه فلوريان فيرتز المتوقع رحيله الصيف المقبل.

ولفت التقرير إلى أن هناك اتصالات بين إدارة ليفركوزن مع عائلة اللاعب وممثليه، ولكن لا يوجد أي اتصال مع ريال مدريد في الوقت الحالي.

البالغ من العمر 19 عامًا كان على رادار ليفركوزن قبل انتقاله من فنربخشة إلى ريال مدريد، حسب تقارير عديدة.

وانضم جولر لريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من فنربخشة.

وشارك جولر في 18 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع مثله.

ريال مدريد باير ليفركوزن أردا جولر
نرشح لكم
تقرير: الترجي يرغب في ضم بن رمضان والمساكني من أجل كأس العالم للأندية منافس الأهلي - الأغلى في تاريخ النادي.. لاعب إنتر ميامي ينتقل إلى برايتون سبورت: توتنام يزاحم برشلونة على مهاجم ليل تقرير: إنتر ميلان يخطط لضم ساديو ماني من أجل كأس العالم للأندية بعد فترة تجميد.. نابي كيتا ينضم إلى فرينتسفاروشي المجري رفض السفر مع فريقه.. بيلد: نابي كيتا إلى فرينتسفاروشي المجري على سبيل الإعارة ذا أثليتك: ليفربول قدم عرضا أوليا لـ محمد صلاح تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
كرة طائرة - النسر يحلق في العالمية.. الأهلي يهزم برايا البرازيلي في مونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - كولر يتابع مباراة بوتافوجو وباتشوكا من الملعب ساعة | كأس العالم للأندية
أبطال أوروبا - بايرن يكتسح شاختار وباريس يحقق انتصاره الثاني.. وفوز مثير لأستون فيلا ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد ساعة | الدوري المصري
مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام سجلوا.. ريال مدريد يستعيد توازنه بدوري الأبطال بثلاثية في أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
ليفركوزن يلحق الهزيمة الأولى بـ إنتر في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشرق الأوسط: الفتح أتم اتفاقه مع جوميز 2 ساعة | الدوري المصري
سالم لـ في الجول: جوميز يعقد جلسة مع لبيب لدراسة موقفه مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده