الرياضية: الرغبة في الإنجاب توقع رومارينيو بفخ المنشطات

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 13:55

كتب : FilGoal

رومارينيو

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن سقوط البرازيلي رومارينيو مهاجم نيوم في فخ المنشطات كان بسبب رغبته في الإنجاب مجددا.

وكشفت شبكة الكاس الرياضية عن إيجابية تحليل منشطات رومارينو لاعب نيوم السعودي.

ونقل التقرير تصريحات مصدر مقرب من اللاعب قال فيها إن رومارينيو لم يتناول شيئًا مخالفًا من قبل نهائيًا، وشارك مع عدة أندية في مسيرته أعوامًا عديدة ولم يحدث هذا الأمر له، ولكن الأمر يتعلق بحياته الزوجية فقد كان يرغب في إنجاب طفل آخر.

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وأكمل "رومارينيو لم يتناول مطلقًا أي شيء مخالف من قبل، كان يريد أن ينجب طفلا مرة أخرى وكان يحاول لكي يكون لديه طفل ثان، لسوء الحظ الطبيب لم يخبره أن الدواء الذي وصفه له سيكون مخالفًا وسيسبب له أزمة كبيرة.

وأوضح التقرير أن رومارينيو سيشارك بشكل طبيعي يوم الثلاثاء أمام العربي، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات أخرى لم يتم الانتهاء منها حتى يتم اتخاذ قرار بإيقافه عن اللعب.

ويعمل الفريق القانوني للاعب وللنادي في الوقت الحالي على إثبات براءته، حسب التقرير.

ويلعب نيوم بدوري الدرجة الثانية السعودي.

وفقا لقناة الكاس فإن العينة المبدئية للاعب البرازيلي قد جاءت إيجابية وفي انتظار حاليا التأكيد الرسمي من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وانضم رومارينو لنيوم في بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع اتحاد جدة، بعقد يستمر حتى 2026 المقبل.

ويلعب رومارينيو بنيوم برفقة أحمد حجازي.

صاحب الـ 33 عاما شارك مع نيوم خلال الموسم الحالي في 11 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويحتل نيوم حاليا صدارة دوري الدرجة الثانية السعودي برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الحزم صاحب المركز الثاني.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري الدرجة الأولى السعودي، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثاني إلى السادس بملحق لتحديد صاحب المقعد الثالث.

رومارينيو نيوم
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