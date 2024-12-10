مران الأهلي – محاضرة فنية من كولر وتدريبات بدنية قبل السفر إلى قطر

حاضر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبي فريقه خلال مران الفريق الختامي قبل السفر إلى قطر.

وعقد المدرب السويسري محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وراجع العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد في كأس إنتركونتيننتال.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، وانتهى المران بإجراء تقسيمة بين اللاعبين.

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة في الرابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء متجهة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته مساء السبت في كأس التحدي ونصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويقام اللقاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكيتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.