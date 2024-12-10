مران الأهلي – محاضرة فنية من كولر وتدريبات بدنية قبل السفر إلى قطر

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 13:47

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - كهربا - الأهلي

حاضر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبي فريقه خلال مران الفريق الختامي قبل السفر إلى قطر.

وعقد المدرب السويسري محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وراجع العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد في كأس إنتركونتيننتال.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، وانتهى المران بإجراء تقسيمة بين اللاعبين.

أخبار متعلقة:
بمشاركة الأهلي.. فيفا يزيح الستار عن شكل كأس بطولة التحدي مرتجي: بعض الأندية تصرف أكثر من الأهلي والزمالك دون رقابة.. والدولار لم يمنعنا من ضم لاعبين مرتجي يرد على إمكانية ضم تريزيجيه ومصطفى محمد وحمدي فتحي لـ الأهلي مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغير لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة في الرابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء متجهة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته مساء السبت في كأس التحدي ونصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويقام اللقاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكيتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

الأهلي قطر مارسيل كولر إنتركونتيننتال
نرشح لكم
قائمة الأهلي - غياب شوبير.. وتواجد يوسف أيمن للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال أبو ريدة: لن نبخل بأي جهد لإسعاد الجماهير.. وسنعمل على علاج السلبيات في الكرة المصرية هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم حتى 2028 أبو الوفا: نترك اتحاد الكرة بلا مديونيات كبيرة.. وفئة الحكام هي الأصعب في اللعبة نائب رئيس المصري يكشف إصابة ميدو جابر.. ومكافآت حال الفوز على الزمالك لبيب: مجموعة من الأشخاص رفعت دعوة قضائية لتأجيل عمومية مناقشة الميزانية المندوه: سنجدد تعاقدنا مع جوميز.. وديون الزمالك وصلت إلى أكثر من مليار ونصف تمهيدا لانتخاب قائمة أبو ريدة.. اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يقترب من ضم تاه مجانا.. ومستقبل مدافعي الفريق 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - غياب شوبير.. وتواجد يوسف أيمن للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال 7 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: ليفركوزن يتحرك من أجل ضم موهبة ريال مدريد 12 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: بند لـ أولمو يتيح له الرحيل مجانا في هذه الحالة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر من رابطة المحترفين 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد أن حرمه من نهائي إفريقيا.. صنداونز يعين كاردوزو مدربا للفريق 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
أبو ريدة: لن نبخل بأي جهد لإسعاد الجماهير.. وسنعمل على علاج السلبيات في الكرة المصرية ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: الرغبة في الإنجاب توقع رومارينيو بفخ المنشطات ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده