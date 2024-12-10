هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم حتى 2028

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 13:41

كتب : أحمد الخولي

هاني أبو ريدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انتخاب هاني أبو ريدة كرئيس جديد لمجلس الإدارة بالتزكية.

ونجحت قائمة أبو ريدة بالكامل بالتزكية مع عدم وجود أي مرشح آخر.

وسيتولى مجلس الإدارة الجديد مهام اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2028.

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واكتملت النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور 115 ناديا.

وخلال الجمعية العمومية صوت 107 لصالح قائمة هاني أبو ريدة ليتولى إدارة الاتحاد في دورته الجديدة.

وعقدت الجمعية العمومية منذ صباح اليوم الثلاثاء بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد كالتالي:

الرئيس: هاني أبو ريدة.

نائب الرئيس: خالد الدرندلي.

أعضاء مجلس الإدارة:

أحمد حلمي الشريف

حمادة الشربيني

مصطفى أبو زهرة

طارق محمد أبو العينين

وليد عبد الجواد

محمد أبو حسين

إيناس مظهر.

وسيكون خالد الدرندلي هو الوحيد المستمر من مجلس الإدارة القديم بالدورة الجديدة لاتحاد الكرة.

هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم
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