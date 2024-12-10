سبورت تكشف موعد عودة فاتي للملاعب مرة أخرى

كشفت صحيفة سبورت عن موعد عودة أنسو فاتي لاعب برشلونة للملاعب مرة أخرى بعد الإصابة التي كان يعاني منها.

وعانى الجناح الإسباني من إصابة عضلية في الفخذ.

وحسب صحيفة سبورت، فإن من المرجح أن يكون فاتي لائقا لمواجهة ليجانيس في الدوري يوم الأحد المقبل بعد اكتمال شفائه.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه ليجانيس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما عن برشلونة لمدة 82 يوما حتى الآن خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وتعرض فاتي لإصابة في 24 يوليو الماضي في قدمه وغاب على إثرها 54 يوما بواقع 5 مباريات.

وأبعدته الإصابة الحالية عن برشلونة 28 يوما بواقع 6 مباريات، بالإضافة إلى أنه لن يلعب مباراة فريقه ضد بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وشارك فاتي في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم كان جميعها كبديل ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي هدف.

وكانت صحيفة موندو ديبروتيفو في وقت سابق قد أشارت إلى رغبة ريال سوسيداد في التعاقد مع فاتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق عن إمكانية رحيل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب الإسباني يرى أنه لا يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق.

ويرى وكيل اللاعب إن على فاتي إحياء مسيرته من جديد وهو ما حاول فعله بالخروج على سبيل الإعارة إلى برايتون خلال الموسم الماضي ولكنه أيضا لم تكن ناجحة بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، مع إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن فترة الإعداد مع برشلونة.

ومنذ صعوده للفريق الأول ببرشلونة شارك فاتي صاحب الـ 22 عاما في 119 مباراة بقميص الفريق وخلالها سجل 37 هدفا وصنع 14.