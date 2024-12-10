لاعب فيورنتينا يخضع لجراحة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا

سيخضع إدواردو بوفي لاعب وسط فيورنتينا يوم الثلاثاء لجراحة لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب قابل للإزالة بعد سقوطه خلال لقاء إنتر

وذكرت جريدة إل تيمبو أن اللاعب سيخضع للعملية الجراحية مساء الثلاثاء في فلورنسا.

عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب هي جزء من بروتوكول طبي سيخضع له اللاعب في الفترة المقبلة قبل مغادرة المستشفى.

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ولا تسمح قواعد الدوري الإيطالي باستخدام اللاعبين لجهاز تنظيم ضربات القلب، ولذلك لن يلعب بوفي مجددا قبل إزالة الجهاز.

يذكر أن كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك قام بزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه خلال فنلندا ببطولة يورو 2020، لكنه عاد وشارك مع عدة أشهر.

إريكسن وقتها كان لاعبا في صفوف إنتر ولم يتمكن من اللعب في الدوري الإيطالي بعد تركيب الجهاز، بعدها فسخ عقده مع النيراتزوي وانضم إلى برنتفورد وعاد للمشاركة في المباريات.

من جهته، أصدر نادي فيورنتينا الإيطالي بيانا رسميا لتوضيح مستجدات حالة لاعب الفريق إدواردو بوفي عقب سقوطه في مواجهة إنتر.

وأعلن نادي فيورنتينا أن إدواردو قضى ليلة هادئة وتم إيقاظه ونزع أنبوب التنفس عنه.

وكشف بيان فيورنتينا: "بوفي مستيقظ ومستعد للتحرك وتحدث مع عائلته وإدارة النادي والمدرب وزملائه في الفريق الذين سارعوا إلى رؤيته بمجرد تلقيهم الأخبار السارة".

وأكمل "سيتم إجراء المزيد من الاختبارات في الأيام القليلة القادمة لتحديد الأسباب التي أدت إلى الحالة الحرجة التي حدثت، ويؤكد الأطباء في كاريجي أن التحقيقات التشخيصية مستمرة".

وأضاف البيان "يتقدم نادي فيورنتينا بالشكر إلى مستشفى كاريجي الجامعي وجميع الأطباء والموظفين على العمل الذي تم إنجازه بإنسانية واحترافية كبيرة".

وأتم النادي "الشكر موصول أيضًا إلى جميع أفراد الفيولا وعالم كرة القدم بأكمله الذين أظهروا في هذه اللحظة الدقيقة قربًا واهتمامًا كبيرين برسائل ودعم منحا راحة كبيرة للنادي ولإدواردو وعائلته".

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة لوقت لاحق وعدم استكمالها الأحد.

وخرج لاعبي الفريقين من أرض الملعب بعد نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

فيورنتينا إدواردو بوفي
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