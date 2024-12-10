أبو الوفا: نترك اتحاد الكرة بلا مديونيات كبيرة.. وفئة الحكام هي الأصعب في اللعبة

شدد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن مجلس الإدارة المقبل ستكون مهمته أسهل لقيادة الاتحاد.

وقال أبو الوفا عبر إم بي سي مصر 2: "كمسؤول في اتحاد الكرة أعرف الصعوبات التي تواجه أعضاء الاتحاد وأحيانا كنا نظل لساعات من أجل حل مشكلة واحدة ولا قرار يخرج إلا بعد فحصه جيدا".

وواصل "هاني أبو ريدة سيستلم اتحاد الكرة في أوضاع جيدة، منتخب مصر وصل إلى أمم إفريقيا وعلى أعتاب الوصول لكأس العالم وستكون المأمورية أسهل وحتى منتخبي 2005 و2008 وصلا إلى أمم إفريقيا وشكلنا منتخبات 2007 و2009 و2010 وهذا لا يمنع أن هناك بكل تأكيد تحديات كبيرة ستواجههم أيضا".

وتابع "لا يوجد مديونيات تسبب بها اتحاد الكرة الحالي أو تخوف والأمور عادية وطبيعية جدا".

وأكمل "فئة الحكام هم الأصعب في اللعبة لأن كل واحد يرى نفسه الأفضل والأجدر ولم يحصل على حقه ولذلك من الأفضل أن يكون رئيس لجنة الحكام أجنبيا وكنت أريد استمرار فيتور بيريرا ولكن بعض الأندية لم تكن راضية عن وجوده وأيضا بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وفي النهاية رحل بقرار المجلس".

وكشف "مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يخفي خطاب ترشح مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وعندما فحصت لجنة وزارة الشباب والرياضة الأمر حملت جزء من الخطأ للأهلي وخاصة أن اتحاد الكرة كان في بداية ولايته وتقارير الوزارة ومجلس إدارة الاتحاد لا يسأل عن ذلك الخطأ نهائيا".

وشدد "كنت مقتنع بكارلوس كيروش وهو من طلب الرحيل بسبب أوضاع أسرية واتحاد الكرة يحتفظ بمقطع فيديو للمكالمة التي طلب خلالها ذلك لكي نثبت حقنا في عدم دفع الشرط الجزائي وهو لم يطلب الحصول عليه بعد ذلك ولكنه طلب فقط الحصول على باقي مستحقاته وحصل عليها".

وأضاف "لا أرى أنه كان هناك أزمة أمر إصابة محمد صلاح في أمم إفريقيا والإعلام قام بتضخيمه بعد أن كان بسيطا لأن ما حدث كان عبارة عن إصابة لاعب بشد بسيط واتضح أن الإصابة أقوى".

وعن أزمة قيد ثلاثي الزمالك ناصر منسي ومحمود شبانة وأحمد بلحاج قال: "لولا وجودي في اتحاد الكرة كنت سأقيد الثلاثي بكل تأكيد، كنا قد أصدرنا قرار بعدم قيد صفقات أي فريق لن يدفع مديونياته والزمالك الوحيد الذي لم يدفع حتى جاء مرتضى منصور وطلب قيده ولكنني التزمت بقرار المجلس، وحاليا يوجد بالطبع مستحقات لدى جميع الأندية ولكن تم تحجيمها ودفع جزء كبير منها".

واستمر "اتحاد الكرة هو الأقوى في المنظومة من الأهلي والزمالك وبالطبع الأهلي نادي كبير ولديه بطولات ونحن نخدم عليه ولكن الاتحاد هو الأب الشرعي لاتحاد الكرة والأهلي والزمالك متساويان".

وأتم "حازم إمام لم يحضر اجتماعات اتحاد الكرة منذ 7 أشهر لأنه شعر بالحزن بتحميله مسؤولية فشل روي فيتوريا رغم أن القرار كان خاص باتحاد الكرة بالكامل وكان من حق اتحاد الكرة إسقاط عضويته ولكن هذا لم يحدث لأنه غالي علينا ولا يجوز أن نفعل ذلك".

وتقام اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن تفوز قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية بعد ترشحها دون منافس.