beIN تعلن حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية يوم الثلاثاء حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال بشكل حصري.

وأفادت الشبكة في بيان: "حصلنا على حقوق البث الحصرية لمباريات كأس القارات للأندية 2024 في 39 منطقة بالشرق الأوسط، شمال إفريقيا، فرنسا، آسيا، المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية".

يذكر أن الشبكة القطرية تبث منذ أيام إعلانات إذاعة البطولة في الشرق الأوسط حصريا.

أخبار متعلقة:
بمشاركة الأهلي.. فيفا يزيح الستار عن شكل كأس بطولة التحدي منافس الأهلي المحتمل - بوتافوجو يصل قطر لمواجهة باتشوكا خبر في الجول – بينهم يوسف أيمن.. كولر يجري تعديلا على قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال طبيب الأهلي: شوبير سيعود بعد إنتركونتيننتال.. وهذا موقف كريم فؤاد وهاني

Image

ويلعب الأهلي نصف نهائي كأس الأندية للقارات ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد عبر لنصف النهائي بعد فوزه على العين الإماراتي 3-0 بالقاهرة.

وتقام مباراة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت قائمة الأهلي انضمام أشرف داري وعمر الساعي بجانب أحمد نبيل "كوكا" الذي عانى من نزلة برد وغاب عن مواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا.

بينما غاب عن القائمة كل من مصطفى شوبير حارس المرمى ويوسف أيمن.

وأيضا انضمام ثلاثي فريق الشباب سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتينينتال كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.‏

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - طاهر محمد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - مصطفى أبو الخير - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبدالله.

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد.‏

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

الأهلي كأس إنتركونتيننتال
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا فيفا يعلن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 ماركا: مبابي جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركته في يد أنشيلوتي في الجول يكشف - موقف الأهلي من تريزيجيه وبونجاح وماريانو وعبد المنعم قبل مونديال الأندية إنتركونتيننتال - عطل فني في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي إلى قطر كأس إنتركونتيننتال - مبابي ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في الجول يوضح قواعد قيد اللاعبين في كأس العالم للأندية.. إعارة للبطولة فقط وتسجيل استثنائي
أخر الأخبار
رئيس البنك الأهلي: هذه حقيقة طلب الأهلي ضم ثلاثي الفريق.. ونتمنى مساعدته في المونديال 10 دقيقة | الدوري المصري
طائرة - سيدات الزمالك يخسرن المباراة الثانية في كأس العالم للأندية 23 دقيقة | كرة طائرة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - نهاية مهمة حازم إمام مع فريق الزمالك.. واستكمال عمله في الناشئين 10 ساعة | الدوري المصري
نيمار يقترب من العودة لصفوف الهلال 10 ساعة | سعودي في الجول
رباعية بالقدم اليسري.. يوفنتوس يكتسح كالياري ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
وصول شيخ بوزيان إلى مصر للانضمام إلى جهاز جروس في الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
مباراة في إنجلترا تشهد 38 ركلة ترجيح 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية