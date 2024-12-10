beIN تعلن حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية يوم الثلاثاء حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال بشكل حصري.

وأفادت الشبكة في بيان: "حصلنا على حقوق البث الحصرية لمباريات كأس القارات للأندية 2024 في 39 منطقة بالشرق الأوسط، شمال إفريقيا، فرنسا، آسيا، المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية".

يذكر أن الشبكة القطرية تبث منذ أيام إعلانات إذاعة البطولة في الشرق الأوسط حصريا.

ويلعب الأهلي نصف نهائي كأس الأندية للقارات ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد عبر لنصف النهائي بعد فوزه على العين الإماراتي 3-0 بالقاهرة.

وتقام مباراة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت قائمة الأهلي انضمام أشرف داري وعمر الساعي بجانب أحمد نبيل "كوكا" الذي عانى من نزلة برد وغاب عن مواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا.

بينما غاب عن القائمة كل من مصطفى شوبير حارس المرمى ويوسف أيمن.

وأيضا انضمام ثلاثي فريق الشباب سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتينينتال كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.‏

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - طاهر محمد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - مصطفى أبو الخير - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبدالله.

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد.‏

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.