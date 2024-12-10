لبيب: مجموعة من الأشخاص رفعت دعوة قضائية لتأجيل عمومية مناقشة الميزانية
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 12:17
كتب : FilGoal
أوضح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن هناك مجموعة من الأشخاص رفعت دعوى قضائية لتأجيل الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية
ويقام حاليا تصويت الجمعية العمومية على الميزانية التي عرضت من قبل مجلس الإدارة.
وقال لبيب لقناة ناديه: "نقابل صعوبات كبيرة ومازال أمامنا الكثير من التحديات، وواضح إنكار الذات لكل شخص في مجلس الإدارة، لأن أمامنا فقط شعار الزمالك أولا وهدفنا إسعاد جماهير النادي".
وأتم "توجد مجموعة من الأشخاص رفعت دعوى قضائية لتأجيل الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية دون علمها بالصعوبات التي نواجهها، يهمنا أن نناقش جميع وجهات النظر لكن ليست بهذه الطريقة".
وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق ميزانية نشاط كرة القدم للفترة من يوليو 2023 حتى شهر يونيو من عام 2024.
وجاءت الميزانية بالكامل كالتالي:
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