المندوه: سنجدد تعاقدنا مع جوميز.. وديون الزمالك وصلت إلى أكثر من مليار ونصف

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - حسام المندوه

شدد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك على رغبة مجلس الإدارة في تجديد عقد جوزيه جوميز مدرب الفريق.

وقال المندوه عبر قناة الزمالك: "بعد 12 شهرا من تولينا إدارة النادي أتذكر أننا استلمنا الخزينة ورصيدها 2 مليون جنيه فقط مع وجود حجز على الأرصدة مع وجود فريق الكرة بالمركز الـ 11 بالدوري ووجود ضرائب على النادي لكل مؤسسات الدولة تقريبا والموردين".

وواصل "قلنا من قبل إن ديون النادي وصلت إلى مليار ونصف وخرج البعض وقال إن الرقم غير صحيح ولكن الحقيقة هي أن الضرائب وحدها كانت تتعدى المليار، وفريق الكرة مستحقاته والقضايا ضده والديون للاتحادات الرياضية وصلت إلى المليار بسبب سوء الإدارة".

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وأكمل "في الـ 6 أشهر الأولى في قيادة النادي واجهنا قضايا تقدم بها البعض لمحاولة إسقاط مجلس الإدارة وكانوا تحت مسمى (زملكاوية) وكنا نتحدث مع المستثمرين والبنوك ونوقع ونحن لا نعرف يقينا ما إذا كان المجلس سيستمر بشكل طبيعي".

وتابع "الديون المستحقة للضرائب كانت 700 مليون جنيه وتقريبا وصلت ضعفها كغرامة لعدم الدفع أو التفاوض حتى ونجحنا في تقليل أكثر من 100 مليون جنيه من تلك القيمة بعد دراسة الملفات التي أثبتت أننا سددنا من قبل جزء بالفعل وقدمنا طعون ضد مبالغ أخرى فأصحبت مبالغ متنازع عليها بدلا من ديون راكدة والضرائب مؤسسة مصرية ستدعم وتقب بجانبك ولكن بشرط التزامك".

وعن أرض نادي مدينة السادس من أكتوبر قال: "خلال الفترة السابقة في أرض 6 أكتوبر تعاملنا مع أكبر شركات التطوير العقاري في مصر وقريبا جدا سنذيع بداية العمل في الفرع الجديد للنادي".

وكشف "عند وصولنا لنادي الزمالك كانت مستحقات لاعبي كرة القدم تصل إلى 400 مليون جنيه والقضايا الدولية وصلت إلى 600 مليون جنيه وقبل بطولة السوبر الإفريقي كنا قد سدننا تقريبا كل المستحقات السابقة فيما عدا بعض اللاعبين الأجانب مثل سامسون أكينيولا والذين وصلنا معهم إلى تسوية وتقريبا صرفنا فقط حوالي 30 مليون جنيه في الصفقات الجديدة".

وشدد "سنجدد عقد جوزيه جوميز بإجماع رأي مجلس إدارة الزمالك وحسين لبيب سيتواصل معه وسيجدد عقده هو اللاعبين الآخرين خلال الفترة المقبلة".

وتقام اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية الأولى لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد عام من توليه إدارة النادي وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

الزمالك حسام المندوه
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