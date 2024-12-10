بمشاركة الأهلي.. فيفا يزيح الستار عن شكل كأس بطولة التحدي

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم الستار عن شكل كأس التحدي ضمن كأس إنتركونتيننتال، كما كشف عن شكل كأس دربي الامريكتين.

ويلعب الأهلي نصف نهائي كأس الأندية للقارات ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

الفائز بلقاء بوتشوكا وبوتافوجو سيحصد كأس دربي الأمريكتين.

فيما ينال الفائز من لقاء نصف النهائي كأس التحدي.

ويعتبر التصميم مماثل لتصميم كأس البطولة، مع اختلاف في الألوان.

وجاء تصميم كأس دربي الأمريكتين كالتالي:

فيما جاء تصميم كأس التحدي كالتالي:

وكان الأهلي قد عبر لنصف النهائي بعد فوزه على العين الإماراتي 3-0 بالقاهرة.

وقتها حصد الأهلي كأس إفريقيا-آسيا-الهادئ.

وتقام مباراة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت قائمة الأهلي انضمام أشرف داري وعمر الساعي بجانب أحمد نبيل "كوكا" الذي عانى من نزلة برد وغاب عن مواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا.

بينما غاب عن القائمة كل من مصطفى شوبير حارس المرمى ويوسف أيمن.

وأيضا انضمام ثلاثي فريق الشباب سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتينينتال كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.‏

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - طاهر محمد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - مصطفى أبو الخير - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبدالله.

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد.‏

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.