قائمة برشلونة – عودة أراوخو بعد 151 يوما لمواجهة دورتموند

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة قائمة الفريق المستدعاه لمواجهة بوروسيا دورتموند.

ويستعد برشلونة للعب ضد خصمه دورتموند في المباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وعاد رونالد أراوخو مرة أخرى إلى القائمة بعد غياب 151 يوما بسبب الإصابة.

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وغاب أراوخو عن برشلونة في هذه الفترة 23 مباراة، وبالتالي هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها لقائمة مباراة في الموسم الجاري.

جاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أسترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري - فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بالتساوي مع دورتموند الذي يأتي خلفه مباشرة لفارق الأهداف.

برشلونة بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا رونالد أراوخو
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