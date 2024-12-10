بعد فترة تجميد.. نابي كيتا ينضم إلى فرينتسفاروشي المجري

أعلن نادي فرينتسفاروشي المجري يوم الثلاثاء ضم الغيني نابي كيتا لاعب فيردر بريمن.

وأتم النادي المجري صفقة ضم نابي كيتا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالفريق المجري كلاعب معار لمدة موسم مع إمكانية الشراء.

وظهر كيتا في المدرجات خلال مواجهة فرينتسفاروشي أمام منافسه زالاجيرشيج بالدوري المجري مساء الأحد.

وذكرت صحيفة بيلد أن كيتا وجد الحل للانتقال للدوري المجري في ظل إيقافه من ناديه الحالي فيردر بريمن لرفضه السفر مع الفريق خلال مباراة الموسم الماضي أمام باير ليفركوزن.

ويلعب نابي كيتا مع فريق الشباب منذ ذلك الوقت، فيما أوضحت الصحيفة أن الصفقة من ممكن أن تتضمن خيار الشراء.

وأصر كليمنس فريتز المدير الرياضي لفيردر بريمن على أن النادي لن يتسامح مع سلوكه: "لن نتسامح مع سلوك نابي، لا يمكننا السماح بذلك. في هذه المرحلة من الموسم، نحتاج إلى التركيز الكامل على المباريات المتبقية، لقد خذل فريقه في وقت صعب".

وانتقل كيتا إلى ليفربول قادما من لايبزيج في صيف 2018 في صفقة قدرت بـ52 مليون جنيه أسترليني، قبل الانتقال إلى فيردر بريمن في صفقة انتقال مجانية من ليفربول في صيف عام 2023.

ولعب كيتا 49 مباراة فقط خلال 5 سنوات مع الريدز، فيما شارك 5 مباريات فقط في الدوري الألماني الموسم الماضي واحدة منهم فقط أساسيا، فيما لم يظهر هذا الموسم في أي مباراة.

ويحتل فرينتسفاروشي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المجري برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل بوشكاش اف سي الصدارة برصيد 32 نقطة من 16 مباراة.