بعد فترة تجميد.. نابي كيتا ينضم إلى فرينتسفاروشي المجري

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

نابي كيتا لاعب منتخب غينيا

أعلن نادي فرينتسفاروشي المجري يوم الثلاثاء ضم الغيني نابي كيتا لاعب فيردر بريمن.

وأتم النادي المجري صفقة ضم نابي كيتا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالفريق المجري كلاعب معار لمدة موسم مع إمكانية الشراء.

أخبار متعلقة:
رفض السفر مع فريقه.. بيلد: نابي كيتا إلى فرينتسفاروشي المجري على سبيل الإعارة بعدما رفض السفر مع الفريق.. بريمن يقرر إيقاف نابي كيتا مدير بريمن: نابي كيتا قرر الذهاب لمنزله وعدم اللعب مع الفريق 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام جيرونا

وظهر كيتا في المدرجات خلال مواجهة فرينتسفاروشي أمام منافسه زالاجيرشيج بالدوري المجري مساء الأحد.

وذكرت صحيفة بيلد أن كيتا وجد الحل للانتقال للدوري المجري في ظل إيقافه من ناديه الحالي فيردر بريمن لرفضه السفر مع الفريق خلال مباراة الموسم الماضي أمام باير ليفركوزن.

ويلعب نابي كيتا مع فريق الشباب منذ ذلك الوقت، فيما أوضحت الصحيفة أن الصفقة من ممكن أن تتضمن خيار الشراء.

Image

وأصر كليمنس فريتز المدير الرياضي لفيردر بريمن على أن النادي لن يتسامح مع سلوكه: "لن نتسامح مع سلوك نابي، لا يمكننا السماح بذلك. في هذه المرحلة من الموسم، نحتاج إلى التركيز الكامل على المباريات المتبقية، لقد خذل فريقه في وقت صعب".

وانتقل كيتا إلى ليفربول قادما من لايبزيج في صيف 2018 في صفقة قدرت بـ52 مليون جنيه أسترليني، قبل الانتقال إلى فيردر بريمن في صفقة انتقال مجانية من ليفربول في صيف عام 2023.

ولعب كيتا 49 مباراة فقط خلال 5 سنوات مع الريدز، فيما شارك 5 مباريات فقط في الدوري الألماني الموسم الماضي واحدة منهم فقط أساسيا، فيما لم يظهر هذا الموسم في أي مباراة.

ويحتل فرينتسفاروشي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المجري برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل بوشكاش اف سي الصدارة برصيد 32 نقطة من 16 مباراة.

فيردر بريمن نابي كيتا فرينتسفاروشي
نرشح لكم
تقرير: الترجي يرغب في ضم بن رمضان والمساكني من أجل كأس العالم للأندية منافس الأهلي - الأغلى في تاريخ النادي.. لاعب إنتر ميامي ينتقل إلى برايتون سبورت: توتنام يزاحم برشلونة على مهاجم ليل تقرير: إنتر ميلان يخطط لضم ساديو ماني من أجل كأس العالم للأندية سكاي: ليفركوزن يتحرك من أجل ضم موهبة ريال مدريد رفض السفر مع فريقه.. بيلد: نابي كيتا إلى فرينتسفاروشي المجري على سبيل الإعارة ذا أثليتك: ليفربول قدم عرضا أوليا لـ محمد صلاح تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
كرة طائرة - النسر يحلق في العالمية.. الأهلي يهزم برايا البرازيلي في مونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - كولر يتابع مباراة بوتافوجو وباتشوكا من الملعب ساعة | كأس العالم للأندية
أبطال أوروبا - بايرن يكتسح شاختار وباريس يحقق انتصاره الثاني.. وفوز مثير لأستون فيلا ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد ساعة | الدوري المصري
مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام سجلوا.. ريال مدريد يستعيد توازنه بدوري الأبطال بثلاثية في أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
ليفركوزن يلحق الهزيمة الأولى بـ إنتر في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشرق الأوسط: الفتح أتم اتفاقه مع جوميز 2 ساعة | الدوري المصري
سالم لـ في الجول: جوميز يعقد جلسة مع لبيب لدراسة موقفه مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده