تمهيدا لانتخاب قائمة أبو ريدة.. اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتي تقام بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصل 111 ناديا للجمعية العمومية بنسبة 85% من أعضائها ليكتم النصاب القانوني.

وستشهد الجمعية التصويت على ميزانية العام الماضي للاتحاد مع التصويت على انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

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ومن المنتظر الإعلان عن فوز قائمة هاني أبو ريدة بإدارة اتحاد الكرة الجديد لمدة 4 سنوات.

وتقدمت قائمة هاني أبو ريدة بأوراق الترشح للانتخابات دون وجود مرشحين آخرين ما يعني فوز القائمة بالتزكية.

وتضم قائمة أبو ريدة كل من خالد الدرندلي نائبا وفي العضوية أحمد حلمي الشريف ومحمد الشربيني ومصطفى أبو زهرة وطارق محمد أبو العينين ووليد عبد الجواد ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر.

ومن المنتظر أن يدير المجلس الجديد إدارة اتحاد الكرة حتى عام 2028.

الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة
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