مرتجي: مجلس الزمالك صديقي لكن يطلقون تصريحات استفزازية

شدد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي أن أعضاء مجلس إدارة الزمالك أصدقائه، لكن توجد تصريحات استفزازية.

وقال مرتجي لقناة ناديه: "كنت أرى صديقي حسين لبيب في النادي الأهلي وقت معسكرات منتخب مصر، ولذلك علاقتي به جيدة للغاية وكذلك مع هاني برزي وهاني شكري وحسام المندوه".

وأضاف "لكن في بعض الأوقات يطلقون تصريحات تتسبب في احتقان ومستفزة للجمهور".

وواصل "في النهاية العلاقة جيدة جدا ومن المستحيل أن تصل لسوء وقت سابق".

وأنهى حديثه قائلا: "نادي الزمالك كيان كبير ويجب أن يحصل على حقه، نحن في الأهلي لا نطلق تصريحات مستفزة".

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة في الرابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء متجهة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته مساء السبت في كأس التحدي ونصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويقام اللقاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكيتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.