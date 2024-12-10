3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام جيرونا

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه جيرونا يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على جيرونا ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج صلاح لهدف وحيد ليصل لهدفه رقم 50 مع ليفربول أوروبيا، بما في ذلك المراحل التمهيدية.

ويحتاج المصري لهدفين ليصل لهدفه رقم 50 مع ليفربول أوروبيا، في الأدوار الرئيسية.

الهدف المنتظر سيجعل صلاح يصل للهدف رقم 50 في مسيرته في دوري الأبطال ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم في دوري الأبطال من قبل.

الأهداف الـ49 التي سجلها الدولي المصري، بينها 43 هدفا بقميص ليفربول، و5 مع بازل وهدف وحيد مع روما.

وفي حالة تسجيل صلاح لهدفين، سيعادل بيلي ليدل (228 هدفًا) في المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور.

وسجل النجم المصري 6 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها مع الريدز.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم مع ليفربول إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 370 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 226 هدفا وصنع 99 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.