3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام جيرونا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه جيرونا يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على جيرونا ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج صلاح لهدف وحيد ليصل لهدفه رقم 50 مع ليفربول أوروبيا، بما في ذلك المراحل التمهيدية.

أخبار متعلقة:
مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغير لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح مؤتمر سلوت: أحاول التدوير بين لاعبي الهجوم.. وهذا الأمر لا يشمل صلاح قائمة ليفربول – صلاح على رأس 19 لاعبا لمواجهة جيرونا.. وعودة أليسون ماك أليستر: أتمنى أن ينهي صلاح مسيرته في ليفربول

ويحتاج المصري لهدفين ليصل لهدفه رقم 50 مع ليفربول أوروبيا، في الأدوار الرئيسية.

الهدف المنتظر سيجعل صلاح يصل للهدف رقم 50 في مسيرته في دوري الأبطال ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم في دوري الأبطال من قبل.

الأهداف الـ49 التي سجلها الدولي المصري، بينها 43 هدفا بقميص ليفربول، و5 مع بازل وهدف وحيد مع روما.

وفي حالة تسجيل صلاح لهدفين، سيعادل بيلي ليدل (228 هدفًا) في المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور.

وسجل النجم المصري 6 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها مع الريدز.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم مع ليفربول إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 370 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 226 هدفا وصنع 99 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول جيرونا
نرشح لكم
جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده موتا: لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل أمام مانشستر سيتي.. وماكيني يمكنه فعل كل شيء ترتيب أبطال أوروبا - تقدم برشلونة وخسارة إنتر.. واستمرار تراجع مانشستر سيتي فليك: نستهدف التأهل المباشر لثمن النهائي. وهذا أكثر شيء أعجبني أمام دورتموند أولمو: ألحقنا بـ دورتموند الهزيمة الأولى على ملعبه أمام جماهير استثنائية أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا فليك يكرس العقدة.. برشلونة يفوز على دورتموند في مباراة الأهداف الخمسة يوفنتوس يزيد معاناة مانشستر سيتي ويسقطه بهدفين في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مدرب الترجي: نعوّل على روح المجموعة لتخطي غياب ساس ضد بيراميدز 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: مولودية الجزائر يرفض التخلي عن باتريس بوميل 30 دقيقة | الوطن العربي
ناد فرنسي في مفاوضات متقدمة مع زياش.. وعقبة وحيدة ساعة | ميركاتو
سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يخسر من سيفيتانوفا الإيطالي ويودع مونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - رئيس باتشوكا: جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار.. ونتطلع لضم لاعبين عرب في المستقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: باتشوكا ليس خصما سهلا.. ومتعطش للمشاركة في هذه المواعيد الكبرى 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 14ديسمبر - الأهلي يواجه باتشوكا.. وبيراميدز أمام الترجي وليفربول وريال مدريد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة