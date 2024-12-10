مرتجي: بعض الأندية تصرف أكثر من الأهلي والزمالك دون رقابة.. والدولار لم يمنعنا من ضم لاعبين

يرى خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب الرئيس أن هناك أندية تصرف أكثر من ناديه والزمالك دون رقابة أو سؤال عن مصادر الأموال.

وقال مرتجي لقناة الأهلي: "ما قمنا به في ميزانية كرة القدم هو إعجاز بتحقيق فائض ماضي 68 مليون جنيه، بعد بيع وإعارة بعض اللاعبين".

وأضاف "ميزانية كرة القدم حوالي مليار و170 مليون جنيه والمصاريف بلغت حوالي مليار جنيه".

وأكمل "نرى بعض الأندية تصرف على كرة القدم أكثر من الأهلي والزمالك وتخرب كرة القدم وفي نفس الوقت لم ينظر أي شخص إلى ميزانيتها هذا ليس في صالح كرة القدم".

وواصل "لذلك كيف تحصل هذه الأندية على التراخيص بهذه الميزانيات؟ أدعو هاني أبو ريدة أن ينظر لهذا الأمر، لأن هذه الأندية تحاول باستمرار التعاقد مع لاعبين بعرض عقود مالية أكبر، من أين يأتون بهذه الأموال"؟

وأتم "لا يوجد أي لاعب لم يتمكن الأهلي من ضمه بسبب عدم وجود مبلغ دولاري، أو حتى تم طلب مبالغ أكبر من التي يملكه الأهلي، بعض المحبين كانوا يمنحون للنادي مبالغ دولارية مقابل الحصول عليها بالجنيه المصري وهذا قانوني بمعرفة وزارة الشباب والرياضة".