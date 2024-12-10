منافس الأهلي المحتمل - بوتافوجو يصل قطر لمواجهة باتشوكا
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 10:43
كتب : FilGoal
وصل نادي بوتافوجو البرازيلي إلى قطر تمهيدا لمشاركته في بطولة إنتركونتيننتال.
ويلتقي بوتافوجو مع باتشوكا المكسيكي غدا الأربعاء لتحديد الفائز والمتأهل لدور نصف النهائي.
ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من المباراة على ملعب 974 بقطر على أن يلعب الفائز في النهائي ضد الأهلي المصري.
وكان بوتافوجو قد توج بطلا لبطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يحسم منذ أيام قليلة لقب الدوري البرازيلي بعد الفوز على ساو باولو.
وفاز الأهلي في الدور الماضي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ليحصل على لقب بطل القارات الثلاثة.
وسيتوج الفائز من الأهلي والفائز من باتشوكا وبوتافوجو بلقب كأس التحدي قبل أن يلعب البطل مع ريال مدريد على كأس إنتركونتيننتال بملعب لوسيل.
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