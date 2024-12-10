مواعيد مباريات الثلاثاء 10 ديسمبر - ريال مدريد يواجه أتالانتا.. والأهلي بكأس العالم للطائرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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جيرونا × ليفربول.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

دينامو زغرب × سيلتك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

شاختار دونتسك × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

سالزبورج × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

لايبزج × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كلوب بروج × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بريست × إيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

باير ليفركوزن × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتالانتا × ريال مدريد.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس العالم للأندية للكرة الطائرة

الأهلي × بارايا البرازيلي.. 10:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الثلاثاء كأس العالم للأندية
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