مواعيد مباريات الثلاثاء 10 ديسمبر - ريال مدريد يواجه أتالانتا.. والأهلي بكأس العالم للطائرة
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 10:31
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
جيرونا × ليفربول.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
دينامو زغرب × سيلتك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
شاختار دونتسك × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
سالزبورج × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
لايبزج × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
كلوب بروج × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
بريست × إيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
باير ليفركوزن × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتالانتا × ريال مدريد.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس العالم للأندية للكرة الطائرة
الأهلي × بارايا البرازيلي.. 10:00 مساء.
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