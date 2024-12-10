مرتجي يرد على إمكانية ضم تريزيجيه ومصطفى محمد وحمدي فتحي لـ الأهلي

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

خالد مرتجي

رد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي على إمكانية ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان ومصطفى محمد مهاجم نانت وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة.

وقال مرتجي لقناة النادي: "ضم تريزيجيه وحمدي فتحي ومصطفى محمد؟ متأكد أن الخطيب ولجنة الكرة وكولر سيختارون الأفضل للفريق، مهما كانت الاختيارات سواء ضم تريزيجيه أو حمدي فتحي فأنا واثق فيهم بدليل النتائج التي يحققها الفريق".

وأضاف "الثنائي تريزيجيه وعمر مرموش الأهم في منتخب مصر، بغض النظر عن صلاح وقيمته بالطبع".

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وأتم "أرحب بأي لاعب يفيد الفريق ويريده كولر والخطيب".

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