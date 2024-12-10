مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغير لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح

شدد خالد مرتجي أمين صندق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي أنه تم تغيير موعد افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي نظرا لقيمة الأحمر.

وقال مرتجي عبر قناة النادي: "كان من المفترض أن تكون مباراة إنتر ميامي والأهلي الساعة 12 ظهرا، قال لي لوثار ماتيوس طالما أن الأهلي سيلعب مباراة الافتتاح سيكون الملعب ممتلئ بالجماهير".

وأضاف "لذلك سيتم تغيير موعد المباراة من يوم 15 إلى 14 الساعة الثامنة مساء بسبب لعب الأهلي في الافتتاح".

وأكمل "الحضور في قرعة كأس العالم للأندية أخبروني أنهم يتمنون مشاهدة مباراة بين الأهلي وريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال".

وواصل "جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال لممثلي الأندية أن جميع إيرادات كأس العالم للأندية ستذهب للمشاركين فيه بعد استقطاع المصاريف".

وأردف "سيتم تقسيم المال على جزئين، الأول هو مكافأة التواجد في البطولة بالتساوي للمشاركين، وبالتأكيد ليس 50 مليون هذا في الأحلام فقط".

وتابع "الجزء الآخر مرتبط بالأداء، كلما تقدمت في البطولة تحصل على المزيد من المكافآت المادية".

وأكد "لا أحد يعلم حجم المكافآت المادية مطلقا، من يقول إنها ستكون 9 ملايين دولار أقول له لا لن تصل إلى هذا المبلغ".

وأتم "أحلام ضم رونالدو وصلاح للعب كأس العالم؟ لم نتأخر مطلقا على كولر ودعم الفريق، لبينا جميع طلبات كولر، ولدينا أقوى فريق في إفريقيا، لكن ليست وظيفتي التحدث في هذا الشأن، لا يوجد سقف مالي للصفقات، أي لاعب سيطلبه كولر سنسعى لضمه".