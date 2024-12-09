طبيب الأهلي: شوبير سيعود بعد إنتركونتيننتال.. وهذا موقف كريم فؤاد وهاني

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي مستجدات إصابة بعض لاعبي الفريق وذلك قبل المشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وقال جاب الله عبر قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى شوبير يقترب من العودة للمشاركة مع الفريق بعد عودة الأهلي من قطر".

وأضاف "علي معلول في المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي والتأهيلي وننتظر بعض القياسات البدنية ليدخل في التدريبات بشكل تدريجي".

وواصل "الثنائي كريم فؤاد ومحمد هاني عاد من النمسا بعد فترة تأهيل هناك، وهاني يقترب من العودة قبل كريم فؤاد".

وأردف "إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي في القدم الأخرى عن التي حدثت فيها الإصابة السابقة".

وأكمل "أشرف داري جاهز تماما للمشاركة مع الفريق وهو تعافى من الإصابة بالكامل وسافر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا".

وأتم تصريحاته "وسام أبو علي سليم تماما وبالتأكيد لن يشارك إلا بعد التأكد من سلامته الكاملة".

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة في الرابعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء متجهة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته مساء السبت في كأس التحدي ونصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويقام اللقاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكيتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.