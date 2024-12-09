خبر في الجول – بينهم يوسف أيمن.. كولر يجري تعديلا على قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 23:52

كتب : أحمد الخولي

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - يوسف أيمن

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إجراء تعديلا على قائمة الفريق المسافرة إلى قطر للمشاركة في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

يوسف أيمن

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن كولر قرر اصطحاب كل اللاعبين المتاحين في الأهلي وعددهم 28 لاعبا، بما فيهم يوسف أيمن الذي كان لن ينضم للقائمة.

على أن يختار كولر 26 لاعبا للقائمة النهائية أثناء تواجد الأهلي في قطر.

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وبذلك تصبح قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.‏

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - طاهر محمد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - مصطفى أبو الخير - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبدالله.

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد.‏

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة في الرابعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء متجهة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته مساء السبت في كأس التحدي ونصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويقام اللقاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكيتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

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