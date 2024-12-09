مدرب المنصورة: حذرت شاهين لفرديته.. واستبعدته من التدريبات من قبل

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

علاء نوح إيسترن كومباني

شدد علاء نوح المدير الفني لـ المنصورة أنه حذر أحمد شاهين لاعب الفريق من اللعب بشكل فردي.

وقال نوح لقناة إم بي سي مصر 2: "اللاعب أخطأ بشكل كبير للغاية ونشعر بالضيق والحزن، لم أر منه سلوكيات مثل هذه في التدريبات".

وأضاف "شاهين أول قرار يأتي في ذهنه هو الحل الفردي، وتحدثت معه كثيرا حول هذا الأمر وطلبت منه التوقف عن اللعب بفردية".

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وواصل"وجهه زميله من قبل بسبب فرديته، لكن شاهين تشاجر معه وخصمت من راتبه أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "يوم الجمعة الماضية أخرجت شاهين من التدريبات بسبب عدم الالتزام بالتعليمات، ثم تشاجر مع زميله اليوم التالي".

ماذا حدث؟

في الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

تحدث نوح عن الأمر لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق قائلا: "طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ فوزًا لا يوجد لاعب في الفريق يُسعد جماهير المنصورة أو يستطيع قيادة الفريق".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب يتحمل نتيجة فعله وما أقدم عليه".

وأكمل "الحكم أنهى المباراة من بدايتها بعد احتسابه هدف تسلل للمقاولون في الدقيقة الأولى".

وكشف عن مستقبله: "سأعقد جلسة مع الإدارة، أتيت في مهمة صعبة، ولكن لا يوجد بدائل في الفريق".

وأتم حديثه بانتقاد جدول المباريات: "لعبنا اليوم وسنلعب يوم الخميس، ثم مباراة أخرى يوم الإثنين المقبل، لا يوجد فريق يتحمل ذلك".

وعلى الجانب الآخر قال محمد بسيوني رئيس النادي لـ FilGoal.com: "إدارة النادي قررت إيقاف شاهين بعد الاعتداء على نوح لحين التحقيق معه، واستمراره في قيادة الفريق".

المنصورة محمد بسيوني علاء نوح أحمد شاهين
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