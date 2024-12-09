رئيس المنصورة: عاقبنا أحمد شاهين بناء على إذن علاء نوح.. وسنقوم اللاعب ولن نذبحه

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

المنصورة ضد سبورتنج

كشف محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة عن نية النادي في عقوبة أحمد شاهين ولكن دون ذبحه.

أحمد شاهين

النادي : المنصورة

المنصورة

واعتدى أحمد شاهين لاعب المنصورة على علاء نوح مدرب النادي بعد استبداله خلال مواجهة المقاولون العرب.

وقال بسيوني عبر قناة إم بي سي مصر: "أجريت اليوم 12 مداخلة وهو رقم أكبر من المداخلات التي أجريتها خلال 3 سنوات رغم أننا لدينا مشكلات أكبر بكثير مما حدث".

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وواصل "قمنا بإيقاف أحمد شاهين والغرض من العقوبة تربوي وليس غرضنا ذبحه لأننا لا نذبح أبنائنا والعقوبة جاءت بعد إذن علاء نوح، وكمجلس إدارة ننفذ طلبات الأجهزة الفنية وننفذها وننتظر النتائج".

وتابع "ملف أحمد شاهين سيتم بحثه بشكل كبير وحتى لو سامح علاء نوح سيكون هناك نظرة معينة ولكن لن يخرج الأمر عن إرادته".

وشدد "حزين لأننا نعاني من مشكلات أكبر من مشكلة شاهين مثل أيمن المزين مدرب المنصورة حاليا وفقا لنظام اتحاد الكرة كان يقود السكة الحديد مودرن اليوم، ولدينا في عقده معنا شرط جزائي مقابل 160 ألف جنيه ولكنه رحل دون دفعه ويحاول التفاوض".

واستمر "أرسلت خطابا لنادي السكة الحديد مودرن واتحاد الكرة بأن أيمن المزين لا يزال على قوتنا ويجب أن تنص اللائحة على أن المدرب الذي يستقيل لا يمكنه قيادة فريق آخر بنفس الموسم".

وأضاف "أحمد شاهين ابننا وقبل أن نبحث عن العقوبة نبحث عن التقويم وأسرته تعرف أنه أخطأ، ولدينا لاعبين كثر من ناشئين المنصورة ولا نعدم أولادنا ولكن نقوم بتقويهم مع عدم المساس بقيمة المدرب علاء نوح الذي سننفذ ما يطلبه حول الأمر وقد يكون أكثر وهو الوحيد الذي له الحق في التسامح".

ماذا حدث؟

في الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

تحدث نوح عن الأمر لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق قائلا: "طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ فوزًا لا يوجد لاعب في الفريق يُسعد جماهير المنصورة أو يستطيع قيادة الفريق".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب يتحمل نتيجة فعله وما أقدم عليه".

وأكمل "الحكم أنهى المباراة من بدايتها بعد احتسابه هدف تسلل للمقاولون في الدقيقة الأولى".

وكشف عن مستقبله: "سأعقد جلسة مع الإدارة، أتيت في مهمة صعبة، ولكن لا يوجد بدائل في الفريق".

وأتم حديثه بانتقاد جدول المباريات: "لعبنا اليوم وسنلعب يوم الخميس، ثم مباراة أخرى يوم الإثنين المقبل، لا يوجد فريق يتحمل ذلك".

وعلى الجانب الآخر قال محمد بسيوني رئيس النادي لـ FilGoal.com: "إدارة النادي قررت إيقاف شاهين بعد الاعتداء على نوح لحين التحقيق معه، واستمراره في قيادة الفريق".

المنصورة محمد بسيوني أحمد شاهين
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