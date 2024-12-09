أحمد شاهين: أعتذر لمصر بالكامل عما بدر مني ضد علاء نوح.. ولهذا السبب اعتزلت

وجه أحمد شاهين لاعب المنصورة الاعتذار لـ علاء نوح مدربه في الفريق بعدما اعتدى عليه خلال مباراة المقاولون العرب في دوري المحترفين.

وقال شاهين عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أعتذر لـ علاء نوح ومصر كلها لما بدر مني".

وأضاف "ما حدث مني كان بسبب ظروف المباراة، شاركت في الدقيقة 62 وفريقي متأخر 3-0 وخرجت بعد 5 دقائق، ولذلك دخلت في نوبة انفعال بسبب وضع الفريق والضغوط التي أمر بها".

وواصل "كنت أضغط بشكل طبيعي على لاعبي المقاولون والكرة معهم والمدرب علاء نوح طلب مني الضغط فرددت عليه أنني ضغطت على 3 لاعبين بمفردي رغم أن التعليمات الفنية كانت أن نضغط بشكل جماعي، ولذلك توقفت عن الضغط في لحظة معينة لأنه من الصعب قطع الكرة من 3 لاعبين".

وأكمل "منذ فترة وعلاقتي مع المدرب علاء نوح أصبحت على غير ما يرام، وكلما أفعل شيء يستبعدني من التدريبات، ربما يظن أن هناك شيئا بيني وبينه لكن هذا غير صحيح تماما ولا يوجد أي شيء".

وشدد "ما بدر مني خطأ كبير ولا أنصح أي لاعب بتكرار هذا الفعل".

وأوضح "أنا أبلغ من العمر 20 عاما والكل يطلب مني عدم لعب كرة القدم مرة أخرى، أشعر أن مستقبلي ضاع".

وأتم تصريحاته "كتبت أنني اعتزلت كرة القدم لأنني أشعر بحجم ما فعلته، وأتخوف بعدم تقبلي مرة أخرى في أي فريق ولذلك قررت الاعتزال".

ماذا حدث؟

في الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

تحدث نوح عن الأمر لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق قائلا: "طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ فوزًا لا يوجد لاعب في الفريق يُسعد جماهير المنصورة أو يستطيع قيادة الفريق".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب يتحمل نتيجة فعله وما أقدم عليه".

وأكمل "الحكم أنهى المباراة من بدايتها بعد احتسابه هدف تسلل للمقاولون في الدقيقة الأولى".

وكشف عن مستقبله: "سأعقد جلسة مع الإدارة، أتيت في مهمة صعبة، ولكن لا يوجد بدائل في الفريق".

وأتم حديثه بانتقاد جدول المباريات: "لعبنا اليوم وسنلعب يوم الخميس، ثم مباراة أخرى يوم الإثنين المقبل، لا يوجد فريق يتحمل ذلك".

وعلى الجانب الآخر قال محمد بسيوني رئيس النادي لـ FilGoal.com: "إدارة النادي قررت إيقاف شاهين بعد الاعتداء على نوح لحين التحقيق معه، واستمراره في قيادة الفريق".