مدرب أتالانتا: أنشيلوتي هو الأفضل في العالم.. وسنكون مختلفين عن مباراة السوبر

يرى جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد هو الأفضل في العالم.

ويستعد أتالانتا لمواجهة ريال مدريد في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال جاسبريني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أعرف موقفه ولكن أنشيلوتي هو أفضل مدرب في العالم وليس بسبب الماضي ولكن بسبب الحاضر وللأسف لم يستلم الجائزة في باريس".

وواصل "لا أعتقد أن أي فريق يلاقي ريال مدريد يكون هو المرشح للفوز، نعرف فقط أن المباراة مهمة وسنلعب في ملعبنا ضد النادي الأكثر نجاحا".

وتابع "ستكون مباراة رائعة لبيرجامو والأجواء ستمتلئ بالإيجابية وهناك الكثير من الترقب والنشوة ويجب أن نكون حذرين لأن ريال مدريد فريق عظيم، يقولون أنهم في أزمة ولكن لا أرى ذلك، سيكون هناك الكثير من الأبطال في الملعب وأنشيلوتي على دكة البدلاء لذلك فإن المبارة صعبة".

وأكمل "لقد عانوا من بعض الأوقات السيئة في دوري أبطال أوروبا وهذا غير معتاد لهم ولكن بالنظام الجديد هناك دائما فرصة للتأهل للأدوار الإقصائية لذلك أعتقد أن ريال مدريد سيتأهل بغض النظر عما سيحدث".

وشدد "لأحضر لمباراة مثل تلك يجب أن أعمل على كل شيء ويجب أن نقدم أقضل ما لدينا".

وأضاف "طوال الصيف الماضي كنا نركز فقط على السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد كهدف رئيسي ولكننا لم نظهر بأفضل شكل، وعلى الرغم من ذلك لعبنا لمدة ساعة بشكل جيد وتطورنا كثيرا خلال الأشهر الماضية وأتالانتا حاليا أفضل وستكون مباراة الغد مختلفة عن مباراة أغسطس".

وأتم "لقد حسنا لياقتنا البدنية وأدخلنا لاعبين جدد ولست قلقا حول الدفاع لأن كان لدينا غيابات في المباراة السابقة ومارتن دي رون اضطر للعب بالدفاع وبالنسبة لي من الأصعب حل المشكلة أمام المرمى أكثر من الدفاع".

ويحتل أتالانتا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.