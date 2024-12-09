مؤتمر إنزاجي: سأجري تغييرات ضد ليفركوزن.. ولدي العديد من الغيابات

أكد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان أنه سيجري بعض التغييرات على التشكيل ضد باير ليفركوزن.

واعتاد إنزاجي على اللعب ببعض اللاعبين غير الأساسيين في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة منافسه باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "سنلعب ضد فريق يتمتع بجودة كبيرة وفاز في آخر 5 مباريات وخسر 3 مرات فقط خلال عام ونصف، لكن استعدينا بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "ليفركوزن يلعب كرة قدم رائعة مع ضغط قوي ومنظم ويستعيدون الكرة بسرعة كبيرة بعد فقدها، يجب أن نكون في مرحلة الدفاع والهجوم".

وواصل "سأجري بعض التغييرات ضد ليفركوزن بالمقارنة بالمباراة الماضية ضد بارما".

وشدد "لدينا بعض الغيابات مثل جميع الفرق، لكن أثق في جميع اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "يعاني دينزل دومفريس من حمى إذ وصلت درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية لذلك لم يتدرب، بالإضافة إلى غياب فرانشيسكو أتشيربي وبنجامين بافارد".

ويحتل ليفركوزن المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي إنتر في الوصافة برصيد 13 نقطة.

ويعتبر إنتر أوقوى خط دفاع بعدم استقباله أي هدف خلال المباريات الـ5.