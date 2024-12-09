مؤتمر إنزاجي: سأجري تغييرات ضد ليفركوزن.. ولدي العديد من الغيابات

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 22:47

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أكد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان أنه سيجري بعض التغييرات على التشكيل ضد باير ليفركوزن.

واعتاد إنزاجي على اللعب ببعض اللاعبين غير الأساسيين في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة منافسه باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

أخبار متعلقة:
إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها مؤتمر إنزاجي: المنافسون يصرفون الكثير للوصول إلينا.. وعودة ثنائي الفريق للتدريبات إنزاجي: بيسيك شارك أمام أرسنال بعد الحصول على مسكنات إنزاجي يكشف ما يحتاجه إنتر ميلان لتخطي عقبة أرسنال

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "سنلعب ضد فريق يتمتع بجودة كبيرة وفاز في آخر 5 مباريات وخسر 3 مرات فقط خلال عام ونصف، لكن استعدينا بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "ليفركوزن يلعب كرة قدم رائعة مع ضغط قوي ومنظم ويستعيدون الكرة بسرعة كبيرة بعد فقدها، يجب أن نكون في مرحلة الدفاع والهجوم".

وواصل "سأجري بعض التغييرات ضد ليفركوزن بالمقارنة بالمباراة الماضية ضد بارما".

وشدد "لدينا بعض الغيابات مثل جميع الفرق، لكن أثق في جميع اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "يعاني دينزل دومفريس من حمى إذ وصلت درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية لذلك لم يتدرب، بالإضافة إلى غياب فرانشيسكو أتشيربي وبنجامين بافارد".

ويحتل ليفركوزن المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي إنتر في الوصافة برصيد 13 نقطة.

ويعتبر إنتر أوقوى خط دفاع بعدم استقباله أي هدف خلال المباريات الـ5.

إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا باير ليفركوزن سيموني إنزاجي
نرشح لكم
مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغيرت لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح مؤتمر لويس إنريكي: يعجبني أداء الفريق في دوري الأبطال رغم موقفنا الصعب تورام: حصلت على حذاء ميسي.. ولهذا تركته لصديقي مؤتمر سلوت: أحاول التدوير بين لاعبي الهجوم.. وهذا الأمر لا يشمل صلاح مؤتمر ألونسو: إنتر يمتاز بالثبات في المستوى.. وإنزاجي من الأفضل في العالم تقرير: أليجري يرد على عرض وست هام إنهاء عقد الحكم ديفيد كوت بعد الإساءة لـ ليفربول وكلوب
أخر الأخبار
مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغيرت لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح 19 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي: شوبير سيعود بعد إنتركونتيننتال.. وهذا موقف كريم فؤاد وهاني 52 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – بينهم يوسف أيمن.. كولر يجري تعديلا على قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب المنصورة: حذرت شاهين لفرديته.. واستبعدته من التدريبات من قبل 58 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس المنصورة: عاقبنا أحمد شاهين بناء على إذن علاء نوح.. وسنقوم اللاعب ولن نذبحه ساعة | القسم الثاني
أحمد شاهين: أعتذر لمصر بالكامل عما بدر من ضد علاء نوح.. ولهذا السبب اعتزلت ساعة | القسم الثاني
مدرب أتالانتا: أنشيلوتي هو الأفضل في العالم.. وسنكون مختلفين عن مباراة السوبر ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده