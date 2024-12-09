مؤتمر كومباني: نوير أصيب بكسر في الضلع ولن يلعب مجددا هذا العام

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - بايرن ميونيخ

كشف فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ عن إصابة مانويل نوير حارس مرمى فريقه بكسر في أحد ضلوعه.

فينسينت كومباني

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة شاختار الأوكراني في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في ألمانيا على الرغم من كونها مباراة شاختار وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مانويل نوير يعاني من كسر بالضلع وربما لن يلعب مجددا هذا العام ونتوقع عودته في يناير".

وعن مواجهة شاختار بألمانا على الرغم من كونها مباراة الأخير قال: "اللعب بألمانيا سيكون رائعا لأنه أشبه بلعبنا في ملعبنا ولكنه ليس بملعب أليانز ويجب أن نحقق الفوز غدا".

وتابع "الكرات الثابتة؟ كل مرحلة من المباراة مهمة، والكرات الثابتة فرصة لتسجيل الأهداف وليس من المهم كيفية تسجيلها ولكن الأهم هو أن نكون خطرين ومن المهم أن نظل خطرين بالكرات الثابتة".

وأضاف "شاختار فريق يهيمن دائما على مبارياته ونحن أيضا كذلك وتركيبة فريقهم مزيج بين الشباب والخبرات ونحن نحترمهم".

وشدد "ليروي ساني اكتسب الكثير من الخبرات، كان صغيرا جدا عندما لعبنا سويا وهو يحصل على الفرص وعليه فقط أن يتحلى بالهدوء، لقد صنع هدفا بالمباراة الماضية لذلك لم يكن غير منتجا".

وأضاف "لدينا العديد من الغيابات ولكننا نلعب بشكل جيد مؤخرا ونثق في عودة فريقنا لقوته الكاملة في يناير مع عودة الكثير من اللاعبين".

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا فينسنت كومباني
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