مؤتمر لويس إنريكي: يعجبني أداء الفريق في دوري الأبطال رغم موقفنا الصعب

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان إعجابه بأداء فريقه في دوري أبطال أوروبا بالرغم من موقفه السيء في البطولة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه ريد بولز سالزبورج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "المباراة ستكون رائعة ومهمة للغاية بالنسبة لنا، هدفنا هو الفوز ونعرف المخاطر التي ستواجهنا إذا لم نتمكن من الانتصار".

وأضاف "نحن بحاجة إلى خلق فرص أكثر من منافسينا وفي الوقت نفسه نستقبل أقل عدد من الأهداف، يجب أن نستغل فرصنا، نعمل على تحقيق ذلك".

وأكمل "الفريق يمنحني الثقة ويعجبني الأداء في الدوري الفرنسي، على الرغم من أن الأمر أكثر صعوبة في دوري أبطال أوروبا، علينا مواصلة بذل قصارى جهدنا".

وواصل "سنلعب ضد منافس يحتاج إلى النقاط، سالزبورج يبني من الخلف ويضغط كثيرا، لكن استحواذنا على يعني أننا نترك للخصم مساحة أقل لاستغلالها".

وشدد "تدرب لوكاس هيرنانديز معنا بقوة لمدة أسبوعين واستدعيته للمباراة لجاهزيته في اللعب".

وأنهى حديثه قائلا: "بيبين ليندرز يخوض موسمه الأول كمدرب بعدما كان مساعدا ليورجن كلوب، إنه يحب كرة القدم الجميلة، متأكد من أنه سيصعب الأمر علينا".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط، وإذا أنهى الفريق في هذه المرتبة لن يتأهل إلى دور الـ16.

ويلعب من المركز التاسع وحتى 24 تصفيات لتحديد باقي المتأهلين إلى دور الـ16.

ويبتعد باريس عن ريال مدريد مركز الـ24 بفارق نقطتين فقط.

وخسر فريق العاصمة الفرنسية 3 مباريات وتعادل في مباراة وفاز في مثلها.

ويأتي سالزبورج في المركز 32 برصيد 3 نقاط.