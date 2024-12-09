مؤتمر لويس إنريكي: يعجبني أداء الفريق في دوري الأبطال رغم موقفنا الصعب

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان إعجابه بأداء فريقه في دوري أبطال أوروبا بالرغم من موقفه السيء في البطولة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه ريد بولز سالزبورج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "المباراة ستكون رائعة ومهمة للغاية بالنسبة لنا، هدفنا هو الفوز ونعرف المخاطر التي ستواجهنا إذا لم نتمكن من الانتصار".

أخبار متعلقة:
الخليفي يتحدث عن إمكانية ضم صلاح إلى باريس سان جيرمان الخليفي يكشف عن حقيقة رغبته في ضم صلاح لـ باريس سان جيرمان رومانو: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لتجديد عقد فيتينيا بدأت بصناعة حكيمي.. باريس سان جيرمان يسحق تولوز بثلاثية

وأضاف "نحن بحاجة إلى خلق فرص أكثر من منافسينا وفي الوقت نفسه نستقبل أقل عدد من الأهداف، يجب أن نستغل فرصنا، نعمل على تحقيق ذلك".

وأكمل "الفريق يمنحني الثقة ويعجبني الأداء في الدوري الفرنسي، على الرغم من أن الأمر أكثر صعوبة في دوري أبطال أوروبا، علينا مواصلة بذل قصارى جهدنا".

وواصل "سنلعب ضد منافس يحتاج إلى النقاط، سالزبورج يبني من الخلف ويضغط كثيرا، لكن استحواذنا على يعني أننا نترك للخصم مساحة أقل لاستغلالها".

وشدد "تدرب لوكاس هيرنانديز معنا بقوة لمدة أسبوعين واستدعيته للمباراة لجاهزيته في اللعب".

وأنهى حديثه قائلا: "بيبين ليندرز يخوض موسمه الأول كمدرب بعدما كان مساعدا ليورجن كلوب، إنه يحب كرة القدم الجميلة، متأكد من أنه سيصعب الأمر علينا".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط، وإذا أنهى الفريق في هذه المرتبة لن يتأهل إلى دور الـ16.

ويلعب من المركز التاسع وحتى 24 تصفيات لتحديد باقي المتأهلين إلى دور الـ16.

ويبتعد باريس عن ريال مدريد مركز الـ24 بفارق نقطتين فقط.

وخسر فريق العاصمة الفرنسية 3 مباريات وتعادل في مباراة وفاز في مثلها.

ويأتي سالزبورج في المركز 32 برصيد 3 نقاط.

باريس سان جيرمان ريد بول سالزبورج دوري أبطال أوروبا لويس إنريكي
نرشح لكم
مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغيرت لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح مؤتمر إنزاجي: سأجري تغييرات ضد ليفركوزن.. ولدي العديد من الغيابات تورام: حصلت على حذاء ميسي.. ولهذا تركته لصديقي مؤتمر سلوت: أحاول التدوير بين لاعبي الهجوم.. وهذا الأمر لا يشمل صلاح مؤتمر ألونسو: إنتر يمتاز بالثبات في المستوى.. وإنزاجي من الأفضل في العالم تقرير: أليجري يرد على عرض وست هام إنهاء عقد الحكم ديفيد كوت بعد الإساءة لـ ليفربول وكلوب
أخر الأخبار
مرتجي يرد على إمكانية ضم تريزيجيه ومصطفى محمد وفتحي 40 ثاتيه | الكرة المصرية
مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغيرت لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح 19 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي: شوبير سيعود بعد إنتركونتيننتال.. وهذا موقف كريم فؤاد وهاني 52 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – بينهم يوسف أيمن.. كولر يجري تعديلا على قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب المنصورة: حذرت شاهين لفرديته.. واستبعدته من التدريبات من قبل 58 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس المنصورة: عاقبنا أحمد شاهين بناء على إذن علاء نوح.. وسنقوم اللاعب ولن نذبحه ساعة | القسم الثاني
أحمد شاهين: أعتذر لمصر بالكامل عما بدر من ضد علاء نوح.. ولهذا السبب اعتزلت ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده