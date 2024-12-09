تورام: حصلت على حذاء ميسي.. ولهذا تركته لصديقي

أوضح ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان أنه حصل على حذاء ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي عندما كان طفلا.

وقال المهاجم الفرنسي لموقع الاتحاد الأوروبي: "عندما كنت أبلغ 11 عاما، ذهبت إلى تدريبات برشلونة رفقة والدي وتركت حذائي في المنزل".

وأضاف "كان حذاء ليونيل ميسي هو أقرب مقاس لي، ولذلك حصلت عليه".

وأتم "رأيت رد فعل أحد أعز أصدقائي في أولمبيك نويلي عندما وجد حذاء ميسي، لقد أصيب بالجنون، قلت له إذا كنت تحبه كثيرا فيمكنك الاحتفاظ به، وبالفعل أعطيته له".

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة منافسه باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

ويحتل ليفركوزن المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي إنتر في الوصافة برصيد 13 نقطة.

ويعتبر إنتر أوقوى خط دفاع بعدم استقباله أي هدف خلال المباريات الـ5.

ولعب تورام رفقة إنتر 18 مباراة في جميع البطولات الموسم الجاري وسجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويحتل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الإيطالي بـ10 أهداف وعلى بعد هدفين من ماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا.