مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريجو قد لا يشاركان ضد أتالانتا

شدد كارلو أنشيلوتي على وجود شكوك في إمكانية مشاركة فينيسيوس جونيور ورودريجو ضد أتالانتا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا غدا الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتالانتا يقدم أداء جيد جدا وتطور كثيرا مقارنة بمباراة السوبر ولكنها فرصة لإضافة النقاط والتأهل".

وأكمل "مران اليوم سيكون مهما جدا، بيلينجهام جاهز 100% ولكن الشكوك فقط حول فينيسيوس ورودريجو وبعد المران سنقرر".

وواصل "بيلينجهام لم يتغير كثيرا عن الشهر الماضي ولكن ديناميكية الفريق تغيرت وأصبح لدينا حركة أكبر ولذلك استغل هو الأمر وسجل ولكنه يظل كما هو".

وتابع "أنا وجاسبريني صديقين، كان يتواجد بأكاديمية يوفنتوس عندما كنت ألعب هناك وهو يقوم بعمل رائع، في كل موسم يغيرون الكثير من اللاعبين ولكنه يعرف كيف يتأقلم ويلعب كرة قدم جميلة".

وشدد "لدينا الكثير من الإصابات ولذلك من الصعب القيام بالمداورة ولكن فالفيردي حالة خاصة لأنه لعب كوسط ملعب وظهير وجناح ولا أهتم بمن يقول إنه لا يحب اللعب كجناح لأنه كجناح فزنا بلقبين دوري أبطال أوروبا".

وكشف "إندريك وأردا جولر سيبيقان هنا، قد يكونا بحاجة لقدائق أكثر ولكنني لا أتحيز ضد أي شخص وأحاول فقط الدفع بأفضل اللاعبين لكل مباراة سواء كان عمرهم 18 أو 40 وعليك أن تتحلى بالصبر مع الشباب، نعم هم يجلبون الحماس ولكن لأنهم صغار عليهم تعلم بعض الأشياء وفي مسيرتي دفعت بلاعبين في عمر 17 أو 18 إذا كانوا هم المثاليون لخوض مباريات معينة".

واستمر "غدا المباراة ليست سوى أكثر من 3 نقاط مهمة للتأهل، سيكون من الصعب إنهاء الدور الأول ضمن أول 8 مراكز ولذلك سيكون علينا لعب دور الـ 32 ولكن غدا سنركز فقط على الفوز".

وأضاف "لدي ثقة كاملة في فريقي، لقد تحسنا والآن مستوانا جيد ومباراة الغد قد تكون الأصعب من الآن وحتى نهاية العام".

وأردف "مستوى قلقي متوسط، لم ينخفض مقارنة بمواجهة جيرونا ولكن نحن قلقون بشأن إيجاد ستراتيجية مناسبة للتغلب على منافس صعب للغاية مثل أتالانتا ولكن لا أكثر".

وأتم "الحوار الذي أجراه مبابي؟ مؤتمر اليوم كان هو الأول الذي لا أتحدث فيه عن مبابي حتى ذلك السؤال، هو يقوم بعمل جيد وقد أعطيته الثقة اللازمة التي بحتاجها لاعب انضم لفريق حديثا ومباراة الغد قد تكون مهمة جدا بالنسبة له".

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط.