مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريجو قد لا يشاركان ضد أتالانتا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي على وجود شكوك في إمكانية مشاركة فينيسيوس جونيور ورودريجو ضد أتالانتا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا غدا الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتالانتا يقدم أداء جيد جدا وتطور كثيرا مقارنة بمباراة السوبر ولكنها فرصة لإضافة النقاط والتأهل".

أخبار متعلقة:
بتواجد 6 من ريال مدريد.. الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2024 من FIFPRO قرعة كأس إسبانيا تكشف عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة لفريقين من الدرجة الثانية قبل مواجهة أتالانتا.. تقرير: خسائر ريال مدريد المالية بعد 5 جولات في دوري الأبطال منافس الأهلي المحتمل - هنريكي: لا نخشى مواجهة ريال مدريد.. ونريد صناعة التاريخ

وأكمل "مران اليوم سيكون مهما جدا، بيلينجهام جاهز 100% ولكن الشكوك فقط حول فينيسيوس ورودريجو وبعد المران سنقرر".

وواصل "بيلينجهام لم يتغير كثيرا عن الشهر الماضي ولكن ديناميكية الفريق تغيرت وأصبح لدينا حركة أكبر ولذلك استغل هو الأمر وسجل ولكنه يظل كما هو".

وتابع "أنا وجاسبريني صديقين، كان يتواجد بأكاديمية يوفنتوس عندما كنت ألعب هناك وهو يقوم بعمل رائع، في كل موسم يغيرون الكثير من اللاعبين ولكنه يعرف كيف يتأقلم ويلعب كرة قدم جميلة".

وشدد "لدينا الكثير من الإصابات ولذلك من الصعب القيام بالمداورة ولكن فالفيردي حالة خاصة لأنه لعب كوسط ملعب وظهير وجناح ولا أهتم بمن يقول إنه لا يحب اللعب كجناح لأنه كجناح فزنا بلقبين دوري أبطال أوروبا".

وكشف "إندريك وأردا جولر سيبيقان هنا، قد يكونا بحاجة لقدائق أكثر ولكنني لا أتحيز ضد أي شخص وأحاول فقط الدفع بأفضل اللاعبين لكل مباراة سواء كان عمرهم 18 أو 40 وعليك أن تتحلى بالصبر مع الشباب، نعم هم يجلبون الحماس ولكن لأنهم صغار عليهم تعلم بعض الأشياء وفي مسيرتي دفعت بلاعبين في عمر 17 أو 18 إذا كانوا هم المثاليون لخوض مباريات معينة".

واستمر "غدا المباراة ليست سوى أكثر من 3 نقاط مهمة للتأهل، سيكون من الصعب إنهاء الدور الأول ضمن أول 8 مراكز ولذلك سيكون علينا لعب دور الـ 32 ولكن غدا سنركز فقط على الفوز".

وأضاف "لدي ثقة كاملة في فريقي، لقد تحسنا والآن مستوانا جيد ومباراة الغد قد تكون الأصعب من الآن وحتى نهاية العام".

وأردف "مستوى قلقي متوسط، لم ينخفض مقارنة بمواجهة جيرونا ولكن نحن قلقون بشأن إيجاد ستراتيجية مناسبة للتغلب على منافس صعب للغاية مثل أتالانتا ولكن لا أكثر".

وأتم "الحوار الذي أجراه مبابي؟ مؤتمر اليوم كان هو الأول الذي لا أتحدث فيه عن مبابي حتى ذلك السؤال، هو يقوم بعمل جيد وقد أعطيته الثقة اللازمة التي بحتاجها لاعب انضم لفريق حديثا ومباراة الغد قد تكون مهمة جدا بالنسبة له".

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي أتالانتا
نرشح لكم
جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده موتا: لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل أمام مانشستر سيتي.. وماكيني يمكنه فعل كل شيء ترتيب أبطال أوروبا - تقدم برشلونة وخسارة إنتر.. واستمرار تراجع مانشستر سيتي فليك: نستهدف التأهل المباشر لثمن النهائي. وهذا أكثر شيء أعجبني أمام دورتموند أولمو: ألحقنا بـ دورتموند الهزيمة الأولى على ملعبه أمام جماهير استثنائية أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا فليك يكرس العقدة.. برشلونة يفوز على دورتموند في مباراة الأهداف الخمسة يوفنتوس يزيد معاناة مانشستر سيتي ويسقطه بهدفين في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مدرب الترجي: نعوّل على روح المجموعة لتخطي غياب ساس ضد بيراميدز 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: مولودية الجزائر يرفض التخلي عن باتريس بوميل 30 دقيقة | الوطن العربي
ناد فرنسي في مفاوضات متقدمة مع زياش.. وعقبة وحيدة ساعة | ميركاتو
سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يخسر من سيفيتانوفا الإيطالي ويودع مونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - رئيس باتشوكا: جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار.. ونتطلع لضم لاعبين عرب في المستقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: باتشوكا ليس خصما سهلا.. ومتعطش للمشاركة في هذه المواعيد الكبرى 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 14ديسمبر - الأهلي يواجه باتشوكا.. وبيراميدز أمام الترجي وليفربول وريال مدريد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة