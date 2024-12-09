مؤتمر ألونسو: إنتر يمتاز بالثبات في المستوى.. وإنزاجي من الأفضل في العالم

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

مدح تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن خصمه إنتر ميلان كثيرا خاصة في نقطة ثبات المستوى، وكذلك سيموني إنزاجي مدرب الفريق.

ويستعد باير ليفركوزن لمواجهة منافسه إنتر ميلان في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "ندرك أننا سنواجه أحد أقوى الفرق في أوروبا، لكننا جاهزون وتدربنا جيدا".

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وأضاف "إنتر يمتاز بالثبات في المستوى، الفريق قوي للغاية، ولديه فكرة واضحة عما يريد وناضج وسيكون من الرائع اللعب ضده".

وواصل "إنتر فريق فائز ولعب في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين وفاز بلقب الدوري الإيطالي، ويتحكم في المباريات بشكل جيد للغاية ولديه لاعبين رائعين وواحد من أفضل المدربين في العالم".

وشدد "أقدر إنتر ليس فقط بسبب وجود لاعبين أقوياء، بل باللعب بشكل جماعي، ويعرفون لعب تمريرات طويلة وقصيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "باتريك تشيك يقترب من العودة ويشعر بتحسن، سنتأكد من قدرته المشاركة بشكل أساسي أو دخوله أثناء اللقاء".

ويحتل ليفركوزن المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي إنتر في الوصافة برصيد 13 نقطة.

ويعتبر إنتر أوقوى خط دفاع بعدم استقباله أي هدف خلال المباريات الـ5.

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