دوري NBA – ميامي يهزم كليفلاند.. وجولدن ستيت يستعيد الانتصارات أمام مينيسوتا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

فاز ميامي هيت على كليفلاند كالفاليرز في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA بنتيجة 122-113.

ونجح ميامي بقيادة نجمه تايلر هيرو في الفوز على كليفلاند متصدر القسم الشرقي من دوري NBA.

وسجل تايلر هيرو في المباراة 34 نقطة منها 5 ثلاثيات، وأكمل 7 تمريرات مساعدة و6 متابعات للكرة.

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في مباراة أخرى فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على شيكاغو بولز بنتيجة 108-100.

كما فاز ميلوكي باكس على بروكلين نيتس بنتيجة 118-113 ليواصل نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة.

واستعاد جولدن ستيت الانتصارات أمام مينيسوتا تمبرولفوز وفاز عليه بنتيجة 114-106.

ودخل جولدن ستيت في سلسلة هزائم خلال الفترة الماضية تخللها فوز وحيد على هيوستن روكيتس.

وشهدت المباراة تألق ستيفن كيري نجم جولدن ستيت الذي سجل 30 نقطة منها 5 ثلاثيات.

وأيضا انتصر لوس أنجلوس ليكرز على بورتلاند تريل بلايزرز بنتيجة 107-98.

وغاب الأسطورة ليبرون جيمس على ليكرز في المباراة، وبينما تألق أنتوني ديفيز الذي سجل 30 نقطة، وأيضا دي أنجيلو راسل الذي سجل 28 نقطة.

الترتيب

ويتصدر كليلفلاند كافاليرز ترتيب القسم الشرقي في دوري NBA ويأتي بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني ثم أورلاندو ماجيك في المركز الثالث ونيويورك نيكس في المركز الرابع.

أما في القسم الغربي يتصدر الترتيب أوكلاهوما سيتي ثاندرز ويأتي ممفيس جريزليس في المركز الثاني، وهيوستن روكيتس في المركز الثالث ودالاس مافريكس في المركز الرابع.

لوس أنجلوس ليكرز NBA ستيفن كيري جولدن ستيت واريورز
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