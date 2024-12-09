في الجول يكشف الجهاز المعاون لـ شوقي غريب في المحلة.. وموقف المدرب العام

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 20:16

كتب : عمرو نبيل

شوقي غريب - الزمالك ضد المقاولون

عاد شوقي غريب إلى غزل المحلة كمدير فني بعدما ارتدى قميص الفريق كلاعب في ثمانينيات القرن الماضي.

ويكشف FilGoal.com الجهاز المساعد لشوقي غريب وموقف المدرب العام.

عبد العظيم الشورى وتوفيق صقر في منصب المدرب المساعد.

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أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى.

عمر سعد مدير شؤون لاعبين.

كمال عبد الواحد مدرب أحمال.

ويفاضل زعيم الفلاحين بين عدة أسماء لتولي منصب المدرب العام.

وتولى شوقي غريب تدريب الفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل غزل المحلة لاتفاق مع شوقي غريب، بعد تراجع فرص تامر مصطفى في تولي المهمة بسبب وجود اختلاف على المقابل المادي، وكذلك الشروط التي وضعها كل من حمزة الجمل وهيثم شعبان.

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.

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