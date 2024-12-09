مؤتمر فالفيردي: لا أحتاج للراحة.. وما حدث في سان ماميس كان مفيدا لي

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 20:09

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد ضد فياريال

شدد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على رغبته في عدم الحصول على راحة على الرغم من مشاركته في جميع مباريات الموسم مع الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا غدا الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في موقف لم نعتد عليه والطريقة الوحيدة لتغييره هي بالذهاب إلى الملعب وتقديم أفضل ما لدينا وكل ما تدربنا عليه بالأيام الماضية ونقوي الدفاع ونكون فعالين في الهجوم".

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وواصل "التواجد بالمركز 24 صعب لأننا لم نعتد على ذلك واعتدنا على الصدارة ولكن يجب أن نتحلى بالهدوء ونتقبل أن ذلك جزء من كرة القدم وأتمنى أن نحصل على الألقاب بنهاية الموسم".

وتابع "ما حدث في سان ماميس كان مفيدا لي لأتعلم وأتحسن وأن أتأكد أن ذلك الخطأ لن يتكرر مرة أخرى".

وأكمل "أنشيلوتي لم يتحدث معي تقريبا بعد الخطأ ضد سان ماميس ولكنني أملك نصائح منه على مدار سنوات، أريد أن أساعد الفريق، لقد ارتكبت خطأ كلفنا خسارة مباراة وهو شيء لم يحدث لي خلال مسيرتي وكان من الصعب النوم في تلك الليلة ولكن هذه هي كرة القدم والأهم هو المضي قدما وكأحد قادة الفريق يجب أن أكون مثالا للآخرين".

وأضاف "من الرائع عودة فينيسيوس بالإضافة التي يعطيها للفريق وسأكون سعيدا بوجوده وفي النهاية سيكون المدرب صاحب قرار إشراكه من عدمه".

وعند سؤاله عما إذا كان بحاجة للحصول على راحة قال: "لا، أريد أن ألعب، يجب أن تحاول الحصول على راحة وتأكل جيدا وستكون جاهزا باليوم التالي، على سبيل المثال بعد الخطا ضد بلباو وكان من الصعب علي النوم، لذلك أخبرت زوجتي إنني سأشعر بالتعب وشجعتني وأخبرتني إنني من قادة الفريق، أولويتي هي هذا الفريق الذي أتشرف بقميصه".

وأتم "أريد الدفاع عن هذا النادي بأقصى درجة لأن هذا فخر بالنسبة لي، بالطبع تأتي بعض الأيام التي أشعر فيها بالتعب ولكنني أريد أن يرى أطفالي كل ما قدمته لريال مدريد بعد اعتزالي وأريد أن يكون والدي فخورين بي لذلك أريد أن ألعب دائما".

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا فيديريكو فالفيردي
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