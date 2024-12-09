قناة الكاس: إيجابية تحليل منشطات رومارينيو لاعب نيوم

كشفت شبكة الكاس الرياضية عن إيجابية تحليل منشطات رومارينو لاعب نيوم السعودي.

رومارينهو النادي : نيوم نيوم

ويلعب نيوم بدوري الدرجة الثانية السعودي.

وفقا لقناة الكاس فإن العينة المبدئية للاعب البرازيلي قد جاءت إيجابية وفي انتظار حاليا التأكيد الرسمي من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وانضم رومارينو لنيوم في بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع اتحاد جدة.

ويلعب رومارينيو بنيوم برفقة أحمد حجازي.

صاحب الـ 33 عاما شارك مع نيوم خلال الموسم الحالي في 11 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويحتل نيوم حاليا صدارة دوري الدرجة الثانية السعودي برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الحزم صاحب المركز الثاني.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري الدرجة الأولى السعودي، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثاني إلى السادس بملحق لتحديد صاحب المقعد الثالث.