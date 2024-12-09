بحضور الجميع.. جلسة تصوير الأهلي قبل المشاركة في إنتركونتيننتال

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال

أجرى فريق الأهلي جلسة التصوير الخاصة به قبل المشاركة في بطولة كأس الأندية للقارات "إنتركونتيننتال".

ويلعب الأهلي نصف نهائي كأس الأندية للقارات ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وتقام مباراة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وشهدت جلسة تصوير الأهلي تواجد جميع اللاعبين بما فيهم الغائبين عن القائمة وهما مصطفى شوبير ويوسف أيمن.

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة في الرابعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء متجهة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وشهدت قائمة الأهلي انضمام أشرف داري وعمر الساعي بجانب أحمد نبيل "كوكا" الذي عانى من نزلة برد وغاب عن مواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا.

بينما غاب عن القائمة كل من مصطفى شوبير حارس المرمى ويوسف أيمن.

وأيضا انضمام ثلاثي فريق الشباب سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتينينتال كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.‏

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - طاهر محمد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - مصطفى أبو الخير - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبدالله.

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد.‏

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكيتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

الأهلي إنتركونتيننتال
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