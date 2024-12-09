بعد الاعتداء على المدرب.. لاعب المنصورة: أعتذر للجماهير وللإدارة وقررت الاعتزال

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 19:01

كتب : رضا السنباطي

أحمد شاهين - علاء نوح - المنصورة

اعتذر أحمد شاهين لاعب المنصورة للجماهير ولمجلس الإدارة بعد الاعتداء على علاء نوح المدير الفني للفريق.

وكتب شاهين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أولا أعتذر لجماهير نادي المنصورة ولمجلس الإدارة وأتمنى التوفيق للكيان".

وأضاف "سأظل محبا ومشجعا لبلدي وقررت عدم لعب كرة القدم بشكل نهائي".

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وأتم "إذا تصرفت بشكل خاطئ فذلك خارج عن إرادتي، وأتمنى أي شخص أن يضع نفسه مكاني".

ماذا حدث؟

في الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

تحدث نوح عن الأمر لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق قائلا: "طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ فوزًا لا يوجد لاعب في الفريق يُسعد جماهير المنصورة أو يستطيع قيادة الفريق".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب يتحمل نتيجة فعله وما أقدم عليه".

وأكمل "الحكم أنهى المباراة من بدايتها بعد احتسابه هدف تسلل للمقاولون في الدقيقة الأولى".

وكشف عن مستقبله: "سأعقد جلسة مع الإدارة، أتيت في مهمة صعبة، ولكن لا يوجد بدائل في الفريق".

وأتم حديثه بانتقاد جدول المباريات: "لعبنا اليوم وسنلعب يوم الخميس، ثم مباراة أخرى يوم الإثنين المقبل، لا يوجد فريق يتحمل ذلك".

وعلى الجانب الآخر قال محمد بسيوني رئيس النادي لـ FilGoal.com: "إدارة النادي قررت إيقاف شاهين بعد الاعتداء على نوح لحين التحقيق معه، واستمراره في قيادة الفريق".

المنصورة محمد بسيوني علاء نوح أحمد شاهين
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