منافس الأهلي - إنتر ميامي يعلن رحيل 7 لاعبين عن الفريق

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل 7 لاعبين عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي لنهاية تعاقدهما.

وانتهى الموسم بالدوري الأمريكي وتوج لوس أنجلوس جالاكسي باللقب.

وكشف إنتر ميامي عن ملامح قائمته الأولى للموسم الجديد والتي شهدت رحيل 7 لاعبين عن صفوفه.

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وجاءت القائمة كالتالي:

لاعبون مستمرة عقودهم بالموسم المقبل: نوا ألين – توماس أفيليس – إسرائيل بوترايت – سيرخيو بوسكيتس – دريك كاليندر – ليوناردو كامبانيا – بينجامين كريماشي – فاكوندو فارياس – دييجو جوميز – جوليان جراسيل – تايلر هال – دافيد مارتينيز – ليونيل ميسي – سانتياجو موراليس – فيديريكو ريدوندو – دافيد رويز – لويس سواريز – روبرت تايلور.

لاعبون فعل النادي بند تمديد عقدهم: ليو ألفونسو – خوردي ألبا – يانيك برايت – دوس سانتوس – إيان فراي – ريان سايلور – مارسيلو ويجاندت.

لاعبون رحلوا بنهاية عقودهم: كول ينسن – سيرجي كريفتسوف – فرانكو نيجري – ماتياس روهاس – لاوسون ساندرلاند – فيليبي فالنسيا – أوسكار أوستاري.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي بالمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية مع بالميراس وبورتو.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في افتتاح البطولة يوم 14 يونيو من عام 2025.

الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي
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