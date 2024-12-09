منافس الأهلي - إنتر ميامي يعلن رحيل 7 لاعبين عن الفريق

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل 7 لاعبين عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي لنهاية تعاقدهما.

وانتهى الموسم بالدوري الأمريكي وتوج لوس أنجلوس جالاكسي باللقب.

وكشف إنتر ميامي عن ملامح قائمته الأولى للموسم الجديد والتي شهدت رحيل 7 لاعبين عن صفوفه.

وجاءت القائمة كالتالي:

لاعبون مستمرة عقودهم بالموسم المقبل: نوا ألين – توماس أفيليس – إسرائيل بوترايت – سيرخيو بوسكيتس – دريك كاليندر – ليوناردو كامبانيا – بينجامين كريماشي – فاكوندو فارياس – دييجو جوميز – جوليان جراسيل – تايلر هال – دافيد مارتينيز – ليونيل ميسي – سانتياجو موراليس – فيديريكو ريدوندو – دافيد رويز – لويس سواريز – روبرت تايلور.

لاعبون فعل النادي بند تمديد عقدهم: ليو ألفونسو – خوردي ألبا – يانيك برايت – دوس سانتوس – إيان فراي – ريان سايلور – مارسيلو ويجاندت.

لاعبون رحلوا بنهاية عقودهم: كول ينسن – سيرجي كريفتسوف – فرانكو نيجري – ماتياس روهاس – لاوسون ساندرلاند – فيليبي فالنسيا – أوسكار أوستاري.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي بالمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية مع بالميراس وبورتو.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في افتتاح البطولة يوم 14 يونيو من عام 2025.