منافس الأهلي - إنتر ميامي يعلن رحيل 7 لاعبين عن الفريق
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 18:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل 7 لاعبين عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي لنهاية تعاقدهما.
وانتهى الموسم بالدوري الأمريكي وتوج لوس أنجلوس جالاكسي باللقب.
وكشف إنتر ميامي عن ملامح قائمته الأولى للموسم الجديد والتي شهدت رحيل 7 لاعبين عن صفوفه.
وجاءت القائمة كالتالي:
لاعبون مستمرة عقودهم بالموسم المقبل: نوا ألين – توماس أفيليس – إسرائيل بوترايت – سيرخيو بوسكيتس – دريك كاليندر – ليوناردو كامبانيا – بينجامين كريماشي – فاكوندو فارياس – دييجو جوميز – جوليان جراسيل – تايلر هال – دافيد مارتينيز – ليونيل ميسي – سانتياجو موراليس – فيديريكو ريدوندو – دافيد رويز – لويس سواريز – روبرت تايلور.
لاعبون فعل النادي بند تمديد عقدهم: ليو ألفونسو – خوردي ألبا – يانيك برايت – دوس سانتوس – إيان فراي – ريان سايلور – مارسيلو ويجاندت.
لاعبون رحلوا بنهاية عقودهم: كول ينسن – سيرجي كريفتسوف – فرانكو نيجري – ماتياس روهاس – لاوسون ساندرلاند – فيليبي فالنسيا – أوسكار أوستاري.
ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي بالمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية مع بالميراس وبورتو.
ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في افتتاح البطولة يوم 14 يونيو من عام 2025.