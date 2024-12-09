سكاي: إصابة بوليسيتش وموقفه من مواجهة يوفنتوس

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان

تعرض كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان لإصابة في ربلة الساق.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن اللاعب الأمريكي أصيب في مباراة فريقه ضد أتالانتا وتبينت الفحوصات الطبية أنه أصيب في ربلة الساق.

وأفادت الشبكة أنه سيغيب لمدة شهر وبالتالي لن يلعب مع ميلان قبل بداية العام الجديد.

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وأشارت الشبكة إلى أن بوليسيتش سيعود في مباراة فريقه ضد يوفنتوس في نصف نهائي السوبر الإيطالي الذي سيلعب في السعودية.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في مباراة ميلان ضد أتالانتا.

واضطر باولو فونسيكا مدرب ميلان إلى استبداله في الدقيقة 38 ودخول روبن لوفتس تشيك بدلا منه.

وخسر الروسونيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولعب بوليسيتش 20 مباراة مع ميلان خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 8 أهداف وتمكن من صناعة 6 آخرين.

ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

بينما يتصدر أتالانتا الترتيب بـ34 نقطة وينقص لفيورنتينا وإنتر مباراة بينهما تأجلت بسبب سقوط إدواردو بوفي مغشيا عليه وتأجيل المباراة لوقت لاحق.

ويتساوى إنتر وفيورنتينا في النقاط بـ31 نقطة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي ميلان أتالانتا السوبر الإيطالي كريستيان بوليسيتش
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