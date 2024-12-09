قائمة ليفربول – صلاح على رأس 19 لاعبا لمواجهة جيرونا.. وعودة أليسون

عاد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول لقائمة فريقه من جديد بعد غياب لفترة بسبب الإصابة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد جيرونا الإسباني في الجولة السادسة للدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي محمد صلاح قائد منتخب مصر على رأس قائمة ليفربول للمباراة التي تقام في إسبانيا.

وظهر الحارس البرازيلي أليسون بيكر في القائمة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عدة أسابيع عن ليفربول.

وجاءت قائمة ليفربول للمباراة كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر – كيليهير – فيتيسلاف جاروس

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون – ترينت ألكساندر أرنولد – جيمس نوريس – جاريل كوانساه

الوسط: جيمس ماكونيل – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونس – هارفي إليوت – ريان جرافينبيرخ – كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز

ويتصدر ليفربول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة. بينما يأتي جيرونا في المركز الـ30 برصيد 3 نقاط.