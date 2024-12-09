بتواجد 6 من ريال مدريد.. الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2024 من FIFPRO

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين FIFPRO عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2024.

رابطة اللاعبين المحترفين تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكنها جائزة منفصلة عن جائزة The best التي سيتواجد بها فريقا مختلفا للعام.

وشهد التشكيل تواجد 6 لاعبين من ريال مدريد من ضمنهم توني كروس الذي اعتزل بنهاية الموسم الماضي وكيليان مبابي الذي انضم للفريق في بداية الموسم الحالي ولكن عن موسمه مع باريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة:
قرعة كأس إسبانيا تكشف عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة لفريقين من الدرجة الثانية قبل مواجهة أتالانتا.. تقرير: خسائر ريال مدريد المالية بعد 5 جولات في دوري الأبطال منافس الأهلي المحتمل - هنريكي: لا نخشى مواجهة ريال مدريد.. ونريد صناعة التاريخ أتليتكو مدريد يحول تأخره إلى فوز على إشبيلية في مباراة مجنونة

وجاء التشكيل المثالي للعام كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي).

الدفاع: داني كارباخال (ريال مدريد) – أنطونيو روديجير (ريال مدريد) – فيرجل فان دايك (ليفربول).

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – رودري (مانشستر سيتي) – توني كروس (ريال مدريد) – جود بيلينجهام (ريال مدريد).

الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) – إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي مع تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، كما حصل منتخب إسبانيا على لقب يورو 2024.

ريال مدريد FIFPro
نرشح لكم
مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغير لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح مؤتمر إنزاجي: سأجري تغييرات ضد ليفركوزن.. ولدي العديد من الغيابات مؤتمر لويس إنريكي: يعجبني أداء الفريق في دوري الأبطال رغم موقفنا الصعب تورام: حصلت على حذاء ميسي.. ولهذا تركته لصديقي مؤتمر سلوت: أحاول التدوير بين لاعبي الهجوم.. وهذا الأمر لا يشمل صلاح مؤتمر ألونسو: إنتر يمتاز بالثبات في المستوى.. وإنزاجي من الأفضل في العالم تقرير: أليجري يرد على عرض وست هام
أخر الأخبار
مرتجي يرد على إمكانية ضم تريزيجيه ومصطفى محمد وحمدي فتحي لـ الأهلي 8 دقيقة | الكرة المصرية
مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتجي: موعد مباراة الافتتاح تغير لقيمة الأهلي.. وهذا ردي على أحلام ضم رونالدو وصلاح 27 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي: شوبير سيعود بعد إنتركونتيننتال.. وهذا موقف كريم فؤاد وهاني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – بينهم يوسف أيمن.. كولر يجري تعديلا على قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب المنصورة: حذرت شاهين لفرديته.. واستبعدته من التدريبات من قبل ساعة | الكرة المصرية
رئيس المنصورة: عاقبنا أحمد شاهين بناء على إذن علاء نوح.. وسنقوم اللاعب ولن نذبحه ساعة | القسم الثاني
أحمد شاهين: أعتذر لمصر بالكامل عما بدر من ضد علاء نوح.. ولهذا السبب اعتزلت ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده