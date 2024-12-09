بتواجد 6 من ريال مدريد.. الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2024 من FIFPRO

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين FIFPRO عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2024.

رابطة اللاعبين المحترفين تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكنها جائزة منفصلة عن جائزة The best التي سيتواجد بها فريقا مختلفا للعام.

وشهد التشكيل تواجد 6 لاعبين من ريال مدريد من ضمنهم توني كروس الذي اعتزل بنهاية الموسم الماضي وكيليان مبابي الذي انضم للفريق في بداية الموسم الحالي ولكن عن موسمه مع باريس سان جيرمان.

وجاء التشكيل المثالي للعام كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي).

الدفاع: داني كارباخال (ريال مدريد) – أنطونيو روديجير (ريال مدريد) – فيرجل فان دايك (ليفربول).

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – رودري (مانشستر سيتي) – توني كروس (ريال مدريد) – جود بيلينجهام (ريال مدريد).

الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) – إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي مع تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، كما حصل منتخب إسبانيا على لقب يورو 2024.