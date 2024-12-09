رئيس المنصورة يكشف لـ في الجول قرار النادي بعد واقعة اعتداء لاعبه على مدرب الفريق

كشف محمد بسيوني رئيس النادي المنصورة عن قرار الإدارة بعد واقعة اعتداء اللاعب أحمد شاهين على علاء نوح مدرب الفريق.

وقال بسيوني لـ FilGoal.com: "إدارة النادي قررت إيقاف شاهين بعد الاعتداء على نوح لحين التحقيق معه، واستمراره في قيادة الفريق".

وفي الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

تعليق المدرب

تحدث نوح عن الأمر لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق قائلا: "طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ فوزًا لا يوجد لاعب في الفريق يُسعد جماهير المنصورة أو يستطيع قيادة الفريق".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب يتحمل نتيجة فعله وما أقدم عليه".

وأكمل "الحكم أنهى المباراة من بدايتها بعد احتسابه هدف تسلل للمقاولون في الدقيقة الأولى".

وكشف عن مستقبله: "سأعقد جلسة مع الإدارة، أتيت في مهمة صعبة، ولكن لا يوجد بدائل في الفريق".

وأتم حديثه بانتقاد جدول المباريات: "لعبنا اليوم وسنلعب يوم الخميس، ثم مباراة أخرى يوم الإثنين المقبل، لا يوجد فريق يتحمل ذلك".

وخسر المنصورة بثلاثية أمام المقاولون العرب في الجولة الـ11 من دوري المحترفين، ليبقى في ذيل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.