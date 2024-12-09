كرة نسائية - والنتيجة 5-صفر.. انسحاب الطيران أمام مسار بعد 35 دقيقة

انتهت مباراة مسار ضد الطيران في الدوري المصري للكرة النسائية في الدقيقة 35 من انطلاقها.

وانسحب فريق الطيران من المباراة بعدما تلقى 5 أهداف في أول 35 دقيقة، لينهي الحكم المواجهة بفوز مسار.

وجمعت المباراة الفريقين ضمن الجولة 11 من الدوري المصري للسيدات.

وبذلك وصل مسار إلى النقطة 21 في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر والبنك الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويتبقى لفريق مسار مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركته السابقة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات الذي حصل فيه على المركز الثالث وهي أول ميدالية مصرية في الكرة النسائية.