كرة طائرة - ضربة البداية الثلاثاء.. مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 17:33

كتب : FilGoal

احتفالات الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يستهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة مشواره في كأس العالم للأندية غدا الثلاثاء.

وتستضيف البرازيل منافسات الرجال بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.

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ويشارك رجال الأهلي للكرة الطائرة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في التاريخ.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الثلاثاء 10 ديسمبر: الأهلي × بارايا البرازيلي (10 مساء)

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × فولاد سيرجان الإيراني (3 عصرا)

السبت 14 ديسمبر: الأهلي × لوبي سيتيانوفا الإيطالي (1:30 فجرا)

وجاءت قائمة الاهلي كالآتي:

عبد الله عبد السلام – عبد الحليم عبو – أحمد صلاح – عبد الرحمن سعودي – محمد عسران – عبد الرحمن الحسيني – حسام يوسف – محمد رمضان – سيف عابد – محمد عثمان – مصطفى جبر – خالد عادل – إسلام عبد السميع – زياد أسامة – يوندر جارسيا

وتتواجد بعثة الأهلي في البرازيل منذ الأسبوع الماضي استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وستقام البطولة في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر في ملعب سابيازينيو أرينا في مدينة أوبرلانديا الواقعة بولاية ميناس جرايس البرازيلية.

ويعود مقعد إفريقيا للمشاركة في البطولة بعد غياب منذ 2016.

ويشارك الأهلي كونه بطلا لإفريقيا بعدما فاز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي، ويشارك للمرة الرابعة بمونديال الأندية وكانت المرة الأخيرة في 2015.

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