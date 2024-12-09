ميدو: أعتذر عن وقت حديثي بخصوص التشجيع.. ولكن إجابتي لن تتغير

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو

أعتذر أحمد حسام "ميدو" عن تصريحه خلال استوديو مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 بعدم تشجيع الأهلي في البطولة مهما حدث.

وأوضح ميدو أنه يعترف بخطأ توقيت التصريح في ظل وجود حدث مهم للنادي الأهلي، مع تأكيده على إجابته في أي وقت يتم سؤاله عن ذلك.

وأشار ميدو إلى أن كرة القدم لا تستدعي الشجار لكنها من أجل التسلية فقط.

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وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي ما يلي:

"أنا ابن الزمالك وأكبر فخر لي في حياتي أنني ابن المدرب وابن الثالثة يمين، ألعب للزمالك منذ كان عمري 9 سنوات وأنا طفل صغير، كنت أذهب بقميص الزمالك في المواصلات حتى يعرف الناس أنني ناشيء في الزمالك".

"بطاقتي وأنا طفل هي بطاقة اتحاد الكرة المكتوب فيها اسم الزمالك، تتلمذت على يد مدربين عظماء علموني الانتماء لفريقي فقط وعدم تشجيع أن نادي آخر في مصر خاصة، إلا نادي الزمالك أيا كان من سيواجه، لكن في الوقت نفسه تربيت أنني احترم المنافسين وأهنئهم إذا حققوا الفوز أو أتمنى لهم حظا أوفر إذا خسروا، وهذا معنى الروح الرياضية بالنسبة لي".

"عندما تم سؤالي هل ستشجع الأهلي في كأس العالم للأندية كان ردي طبيعيا دون نفاق أو كذب لأن بكل بساطة لا يوجد في هذه الحياة ما يستدعى الكذب والنفاق".

"اتفق معكم أن التوقيت لم يكن مناسبا وأعتذر لأي شخص حزن مني لقول ذلك في حدث مهم يخص النادي الأهلي، ومن حزن بسبب أن التوقيت غير مناسب معهم كل الحق".

"أما إذا تم سؤالي نفس السؤال مليون مرة، إجابتي لن تتغير حتى أموت، وبالنسبة للهجوم الذي أتعرض له فأنا أعذر الناس لأنهم تعودوا على إجابات مختلفة في السنوات الأخيرة ممن تصدروا المشهد في الإعلام وهم أكثر ناس يأذون المنافس في الخفاء".

"لن أرد على أي شخص هاجمني لأنه بكل بساطة أرى أنه لا يوجد في الكرة ما يستدعي الخصومة بل على العكس الكرة وُجدت من أجل التسلية والاستمتاع بها والمناكفة ولا تتعدى أكثر من ذلك".

"مرة أخرى أعتذر لتسببي في جدال قائم الأيام الماضية للأسف دون ذنبي لكن مدمنين التريند والدخلاء على كرة القدم لا يمكن أن يفهموا أبدا عقلية مشجع الكرة".

الأهلي ميدو كأس العالم للأندية
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